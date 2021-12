Il punto sulla 15 giornata di eccellenza girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Si porta momentaneamente in vetta alla classifica la Polisportiva Faul Cimini (31 punti) che travolge 3-0 il Parioli (18), In rete Vittorini su rigore, Caparros, e Marinaro si rigore. Civitavecchia (29) Pomezia (30) rinviata. Boreale Don Orione (24) Maccarese (30) termina 0-0. Ok il Campus EUR (21) che passa 2-1 a Certosa (24), per gli ospiti in rete Bocur, e Mortali, per i locali Colasanti. Astrea (23) Aranova (20) termina 1-1 in rete Castro per o locali, Di Mario per gli ospiti.

Grifone Gialloverde (0) Academy Ladispoli (22) 0-3 a tavolino, per mancata presentazione della compagine del Grifone Gialloverde. Il Fiumicino (19) batte 2-1 l’ Atletico Vescovio (11) in rete Pischedda e Palmieri per i rossoblù, per gli ospiti Amico. Città di Cerveteri (14)– Ottavia (8) rinviata.