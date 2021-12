Il punto sulla 13 giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Continua il testa a testa fra l’ Antica Aurelio Aurelio e il Tolfa. La capoliste Aurelia Antico Aurelio (35 punti)che batte 2-0 il Pescia Romana (16) decide una doppietta di Fiorini, tirrenici al 3 ko consecutivo. Ok il Tolfa (33) che sbanca 3-0 il campo del Ronciglione United (5) in rete Simone Trincia e una doppietta di Matteo Trincia. Nuovo Borgo San Martino (26) Fregene Maccarese (24) termina 1-1 Vignaroli porta avanti i viterbesi Mariani su rigore pareggia.

Altro pareggio 1-1 è quello Santa Marinella (26) e Sorianese (18) De Angelis porta avanti i locali, Valentini pareggia su calcio di punizione, gara molto combattuta. Montefiascone (9) Carbognano (18) termina 0-1 Marco Proietti decisivo. La Fulgur Tuscania (17) supera 2-1 il Passo Scuro(11) per i viterbesi in rete Bersaglia e Scatena, per gli ospiti Di Meglio. Atletc Soccer Academy (17) Pianoscarano (8) finisce 0-0. Borgo Palidoro (10) Canale Monterano (119 finisce 1-0 Tubani decisivo