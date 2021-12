Manca il personale di assistenza sanitaria: il 25 dicembre chiuso il Viterbo Christmas Village

NewTuscia – VITERBO – L’organizzazione del VITERBO CHRISTMAS VILLAGE è spiacente comunicare alla cittadinanza di Viterbo, ai tanti graditissimi ospiti che in questi giorni hanno programmato le loro vacanze nel capoluogo della Tuscia e agli amici tutti che domani, nel giorno di Natale, 25 Dicembre, il Villaggio resterà chiuso.

La decisione è originata da un’improvvisa criticità emersa tra il Comune di Viterbo, che ringraziamo comunque per gli sforzi profusi

fino all’ultimo momento, e il soggetto affidatario del servizio di ambulanza per il Viterbo Christmas Village: un contrattempo che, a

cagione delle tempistiche molto strette nel quale è occorso, non è stato possibile dirimere.

Nella fattispecie si è riscontrata, da parte dell’Ente espletante il servizio di emergenza sanitaria, l’impossibilità a presenziare la

manifestazione nella giornata di sabato 25 dicembre. Facendo, ipso facto, venire meno le condizioni atte a garantire l’apertura del

villaggio medesimo come comunicato dal Comune di Viterbo con nota prot. n. 0121935 del 24.12.2021:

“Facendo seguito a quanto disposto dalla Prefettura di Viterbo e acquisito dal soggetto incaricato della redazione del piano Safety &

Security il parere contrario in ordine alla tutela della pubblica incolumità e salute dei partecipanti a causa dell’assenza della figura

dell’infermiere a bordo delle ambulanze, si comunica che il Viterbo Christmas Village nella giornata di domani 25 dicembre dovrà

rimanere chiuso.”

Lo staff del VITERBO CHRISTMAS VILLAGE augura a tutti buone Feste e un sereno Natale e dà appuntamento ai tanti visitatori domenica 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano.