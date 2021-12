Il messaggio integrale del Vescovo di Viterbo Lino Fumagalli rilasciato in esclusiva per “Luce Nuova sui fatti”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Il Natale è tempo di bilanci e di comunità. Il nostro giornale, mediante la trasmissione “Luce Nuova sui fatti”, ha avuto l’onore di avere un messaggio video natalizio del Vescovo di Viterbo, Mons. Lino Fumagalli, che parla del significato del Natale e dell’importanza dell’impegno quotidiano di ognuno di noi, credenti e non, per stare vicini alle persone sole e che hanno perso il senso della vita. Ecco integralmente il messaggio del Vescovo Fumagalli ripreso dalla 13° puntata di “Luce Nuova sui fatti”.

“Siamo ormai vicini al Natale, le luci il senso di festa, anche di gioia, che caratterizza ognuno di noi è un segno. Vorrei però, per i credenti come per i non credenti, che generassimo in noi il senso di stupore e di meraviglia di fronte all’evento che tra poco vivremo. Stupore e meraviglia che vincono quell’atteggiamento per cui tutto è scontato, tutto è dovuto, tutto perde il significato. Meraviglia e stupore che aprono poi la lode ed il ringraziamento. Il Natale ci ricorda quanto è importante l’uomo per Dio. Ci ricorda che da sempre il Padre ha deciso di inviare il figlio ad assumere la natura umana per la sua salvezza, per riportarlo a quel disegno primordiale che il peccato aveva infranto ma non distrutto del tutto. Il Natale è la festa della dignità della persona umana e questo vale per tutti. Il Natale è la festa che condivide la condizione degli altri e ci dà l’esempio per fare altrettanto. Viviamo il Natale nella lode e nel ringraziamento, viviamolo nella percezione che il Signore sta con noi. Spesso ci chiediamo di come sarà il prossimo anno, sarà bello non perché tutte le cose andranno bene ma perchè il Signore camminerà ogni giorno con noi ripetendo il suo Natale in mezzo a noi. Quindi Natale come festa di gioia, di fiducia e di speranza che mai, come in questo tempo, ne abbiamo bisogno. Ma il Natale è anche festa di solidarietà, perché nel volto di ogni uomo vediamo il volto di questo bambino, nel volto di ogni uomo vediamo il figlio di Dio che ci tende le mani per essere aiutato, sostenuto, confortato. Se ci sono ed aumentano sempre più le povertà materiali, queste sono le meno difficili da colmare, ma richiedono la collaborazione di tutti, non solo nel giorno di Natale ma sempre, ogni giorno. Laddove c’è un fratello che non ha il minimo indispensabile per vivere tutti siamo chiamati ad assicurargli quanto la dignità della persona umana richiede. Poi ci sono altre povertà, meno facili da debellare: la solitudine su tutte. Viterbo ma anche altri paesi stanno diventando paesi e città di anziani, la solitudine è la peggiore povertà. Quanto sarebbe bello che ogni famiglia, nel proprio piccolo territorio, si facesse carico delle persone sole, per un momento di visita, di condivisione, di vicinanza. C’è la povertà di coloro che fanno fatica a dare senso alla vita, fanno fatica a considerare la vita come un dono e la vedono come un peso, alcune volte insopportabile. Ecco, dire a queste persone: “Non siete sole!”. C’è una comunità vicino a voi. C’è ogni singolo fedele che in un modo discreto ma presente vi fa toccare con mano che, nelle difficoltà della vita, c’è sempre qualcuno che le condivide con voi, che le porta con voi, che vi sostiene nei momenti di peggiore difficoltà. Ecco, un Natale di solidarietà significa far nascere Gesù bambino in ogni situazione difficile, in ogni luogo di solitudine, in ogni ambito di difficoltà, di incertezza e di dolore. Il Natale che si perpetua attraverso il nostro impegno, la nostra presenza. Questo auguro a ciascuno di noi, alla nostra Chiesa, all’intera comunità della Tuscia. Buon Natale a tutti!”.

Per il messaggio del Vescovo ringraziamo Don Emanuele Germani, responsabile delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Viterbo e Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e neo presidente provinciale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana).