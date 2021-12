Hubble saluta e va in pensione: ora un altro telescopio spaziale al suo posto

NewTuscia – Sono addirittura trentuno gli anni di onorata carriera e ora è arrivato il momento del pensionamento. No, non si tratta di un vostro collega che sta pregus tando la pensione, quanto piuttosto del telescopio spaziale Hubble.

Per chi non l’avesse mai sentito nominare, si tratta di un telescopio spaziale che è stato lanciato in orbita nel corso del 1990, proprio 31 anni fa. Ebbene, si tratta di uno strumento che ha avuto un’importanza colossale nella misurazione di quello che si può considerare l’universo osservabile, che equivale a un diametro che si aggira intorno a 93 miliardi di anni luce. Insomma, un universo che probabilmente è molto più vasto e di cui, in effetti, difficilmente riusciremo a scoprirne mai le effettive dimensioni.

Hawley e le missioni nello spazio

L’importanza di Hubble nel mondo dell’astronomia, però, non è da sottovalutare, dal momento che, nel corso dei 31 anni della sua onoratissima carriera, ha permesso di raffrontare, ma anche raccogliere e comprendere meglio una serie di dati veramente impressionante. Informazioni che non riguardano solo tutti quei cambiamenti che hanno ad oggetto le nebulose e l’atmosfera della Terra, visto che Hubble a consentire di apprendere molto di più sullo scenario dell’intero universo.

Come è stato spiegato al blog L’insider da parte del professor Hawley, ovvero colui che nel 1990 ebbe un ruolo di primissimo piano nella missione che vide il lancio di questo telescopio ottico nello spazio, intorno all’orbita della Terra, a oltre 500 chilometri di distanza dall’atmosfera terrestre.

Ebbene, come è stato affermato ai microfoni del blog del casinò online di Betway, Hubble ha rivestito un ruolo fondamentale nell’astronomia moderna, visto che ha permesso di fare un gran numero di scoperte. Hawley, d’altro canto, ha tutta l’autorevolezza per poter parlare di questo argomento senza remore. Ha preso parte a ben cinque missioni nello spazio, trascorrendo lontano dalla Terra più di un mese, nel corso delle varie operazioni che sono state effettuate tra il 1984 e il 1999.

Hawley che, nonostante da piccolo avesse un sogno nel cassetto del genere, mai si sarebbe aspettato di diventare astronauta. In effetti, quando riuscì a entrare nel grande team della Nasa difficilmente si aspettava di poter raggiungere lo spazio, visto che una volta tutti gli astronauti erano dei piloti collaudatori militari. Eppure, il sogno ha guidato l’ambizione e l’ambizione si è trasformata in realtà, anche se Hawley era un po’ scoraggiato dal fatto di essere convinto di non avere le carte in regola per poter affrontare un simile impiego. Eppure, nel 1990, il suo lavoro è stato fondamentale, dato che si è occupato della fase di lancio in orbita di Hubble.

Un confronto tra il vecchio e il nuovo che avanza

Se Hubble è stato lanciato in orbita nel 1990, sono state diverse le missioni portate a termine con l’intento di effettuare un’adeguata opera di manutenzione. Ebbene, ora ha passato in via definitiva il testimone a Webb, un nuovissimo telescopio spaziale ovviamente dotato di una potenza ancora maggiore.

Il primo aspetto a cambiare tra Hubble e Webb è rappresentato certamente dalle dimensioni. Il telescopio ottico lanciato nello spazio nel 1990 aveva dimensioni molto più contenute, pari a 13×4 metri, pressappoco quelle di un trattore agricolo di grande stazza. Discorso completamente diverso, invece, per Webb, dal momento che presenta dimensioni nettamente più imponenti, dato che si può considerare all’incirca grande la metà rispetto a un Boeing 737. Cambiano tanti altri aspetti, tra cui il prezzo di realizzazione, così come l’orbita, visto che Webb andrà a orbitare intorno al Sole, a circa un milione e mezzo di chilometri rispetto al nostro pianeta.