Gli auguri di Natale alla Protezione Civile e AEOPC di Tarquinia dal Sindaco Giulivi e dal Presidente Sacripanti

NewTuscia – TARQUINIA – Il Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi e il Presidente AEOPC Alessandro Sacripanti, nel tradizionale scambio di Auguri di Natale hanno voluto inviare un caro saluto a tutti i volontari della Protezione Civile del Gruppo Comunale e dell'AEOPC. Oltre agli auguri, il Sindaco Giulivi e Sacripanti hanno espresso il plauso e il riconoscimento da parte di tutti per l'inappuntabile, appassionato e prezioso servizio offerto volontariamente in modo costante al servizio della collettività a beneficio di tutta la cittadinanza di Tarquinia.

“In questi mesi così difficili e complicati – ha detto Giulivi – le due componenti della Protezione Civile si sono unite nel dispositivo del C.O.C. Centro Operativo Comunale diretto da Alessandro Sacripanti, operando in sinergia con il Comandante della Polizia Locale il Magg. Nicola Fortuna”. I volontari del Gruppo comunale diretti dal coordinatore Mauro Tortella collaborano fattivamente con i volontari AEOPC nelle attività di assistenza alla popolazione con altruismo e abnegazione sempre in prima linea cercando di arginare le conseguenze dell’emergenza Covid, senza lasciare indietro tutte le allerte meteo e attività antincendio. “A loro – concludono il Sindaco Alessandro Giulivi e il Presidente Sacripanti- ancora un ‘Grazie’ sincero e Auguri per queste feste natalizie e buon anno nuovo 2022”.