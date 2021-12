Comune di Vallerano: da ieri in distribuzione i buoni spesa

NewTuscia – VALLERANO – Da ieri, giovedì 23 dicembre, l’Amministrazione comunale di Vallerano ha iniziato a erogare i buoni spesa rivolti alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid – 19, sono in difficoltà economica.

Rispetto allo scorso anno, nel corrente l’intervento sarà più importante poiché, oltre ai buoni spesa, è stato possibile richiedere uno sconto sulle utenze o su una mensilità dell’affitto.

I servizi preposti, supportati direttamente dal sindaco Adelio Gregori e della consigliera ai Servizi sociali, Ilenia Pizzi, hanno messo in campo uno sforzo considerevole grazie al quale è stato possibile che i fondi per l’aiuto alle persone indigenti, concessi dal Governo, venissero erogati prima delle festività natalizie.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato duro – commenta il sindaco Gregori – affinché le famiglie indigenti potessero avere i buoni spesa o gli sconti prima di Natale, con la speranza di regalare loro un po’ di serenità.”

“L’impegno profuso, particolarmente in queste ultime settimane – aggiunge la consigliera ai Servizi sociali, Ilenia Pizzi -, ha consentito all’Amministrazione comunale, anche per il 2021, di aver mantenuto la parola rispetto alla volontà di non lasciare indietro nessun membro della nostra comunità. Ci impegniamo ogni giorno per questo obiettivo di coesione sociale, ancora più significativo in questi giorni nei quali è doveroso mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per portare un po’ di sollievo a chi si trova a fronteggiare una situazione di difficoltà, nell’attesa di tornare a quella normalità tanto lontana, quanto desiderata”.

L’Amministrazione comunale augura un sereno Natale a tutti i valleranesi, con l’invito di trascorrere queste giornate in sicurezza, affinché possa essere contenuto il contagio da Covid 19.