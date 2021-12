Buon Natale da NewTuscia Italia. Noi ci siamo sempre!

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – E’ Natale! Cari amici, siamo giunti ad un nuovo periodo di feste e voglia di stare insieme. Prima del bilancio di fine anno consueto, che farò per il Capodanno, mi si permettano due parole su quello che, per NewTuscia Italia, sta significando questo periodo alla fine di un anno che ci ha visti impegnati su tutti i fronti.

Un anno in cui tutti abbiamo ancora fatto i conti con la pandemia da Covid. Prescindendo dai punti di vista, è stato un anno di resilienza, come si dice oggi, ma anche di riscoperta dei valori come il sacrificio, la forza d’animo e la speranza. Meglio del 2020 ma ancora di attesa di uscita da questa situazione e di ripresa della normalità. Già, la normalità. Tutto è normale e tutto può essere non normale. Dipende dal punto da cui si ragiona.

Nel nostro caso “normalità” è significato impegno quotidiano, anzi ad ore, per informare i nostri lettori su tutti i principali fatti della Tuscia e del Lazio ma non solo. Da un anno sono nati anche i due nuovi giornali del gruppo NewTuscia Italia: www.umbria.newtuscia.it e www.toscana.newtuscia.it. Una sfida che nasce dalla voglia di crescere pur in tempi, come detto, di difficile “normalità”, puntando con ottimismo a parlare di altri territori che influenzano e sono influenzati dalla provincia di Viterbo. In generale abbiamo creduto nella progettualità come base per uscire e stimolare la ripresa.

Ringrazio tutta la redazione di NewTuscia.it che ha quotidianamente supportato la mia azione giornalistica: la redattrice capo Serena Biancherini che, instancabile, ha sempre aggiornato e coadiuvato per fare del nostro giornale online uno dei più letti della Tuscia. Con lei Maurizio Fiorani, editore del giornale e responsabile sport, che non ha mai mancato di dare il suo contributo. E tutti i collaboratori già assodati e nuovi: Stefano Stefanini, Edoardo Ciccarelli, Emanuela Ferruzzi, Leonardo Pacini, il fotografo e videomaker Marino Cantales e Fabio Settembre. A breve avremo nuove “leve”: Simone Chiani e Martina Di Bartolo. Grazie al nuovo gruppo di NewTuscia Umbria che è stato affidato al neocoordinatore Riccardo Frezza. A lui va il mioo grazie per la fiducia e l’in bocca al lupo al gruppo che ha creato per rappresentare la nostra informazione in tutta l’Umbria. Allo stesso modo ringrazio il referente di NewTuscia Toscana Michele Ammannati e la responsabile di redazione Barbara Puccini. Barbara ha preso le redini di un nuovo giornale che sta partendo ora e che, all’inizio, ha avuto alcuni problemi per avere effettivi per gli aggiornamenti. Avere creduto in una crescita del progetto NewTuscia anche fuori dalla Tuscia sembrava una scommessa quasi impossibile ed invece sta diventando realtà.

Il mio buon Natale è per tutte queste persone che hanno creduto in me ed io in loro per una sfida comune che si chiama, ora, NewTuscia Italia e che, nei prossimi mesi, si consoliderà sempre di più. Un grazie speciale, però, va ai nostri lettori che sono l’anima ed il riferimento del nostro fare informazione. Come sanno nel nostro stile non esiste il sensazionalismo e cerchiamo di basarci sempre sui fatti nel modo più conforme possibile. Grazie per esserci sempre. Infine, ma non per ultimo, grazie a tutti gli sponsor che ci permettono di andare avanti: dalla associazioni di categoria alle imprese passando per i Comuni.

Due ultime parole sul progetto televisivo di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione che NewTuscia Italia ha prodotto e che è stata la vera novità del 2021: ogni puntata migliaia di spettatori…ma ne parleremo in dettaglio nel bilancio di fine anno.

Buon Natale a tutti!