Talete SpA informa: ripristinato il servizio idrico nel comune di Monterosi

NewTuscia – MONTEROSI – L’intervento tecnico, particolarmente complesso, è stato portato a termine da poco. Ristabilito il giusto livello del serbatoio di accumulo per una corretta distribuzione dell’acqua. Sono ancora possibili, tuttavia, fenomeni di carenza idrica in alcuni tratti della rete per presenza di aria nelle condotte.

I tecnici sono all’opera per le conseguenti operazioni di spurgo. L’azienda si scusa con i cittadini per l’inevitabile disagio.