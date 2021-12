Scuola, Capolei-Rompietti: Chiesto fondo per installare sanificatori d’aria nelle aule

NewTuscia – ROMA – Su segnalazione di numerose famiglie e associazioni, preoccupate dall’aumento nell’ultimo periodo di casi Covid-19 da variante Omicron, abbiamo presentato in Consiglio regionale del Lazio un Ordine del giorno alla Proposta legge n. 320 per chiedere alla Giunta di realizzare un fondo da destinare agli Istituti scolastici del territorio per installare nelle aule sanificatori d’aria e indicatori di anidride carbonica, utili a contrastare il contagio e la diffusione del virus.

Questo Odg altro non è che un sollecito al Consiglio, considerando che già nel settembre scorso, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, avevamo presentato una interrogazione per richiedere l’installazione di tali strumenti. L’obiettivo della nostra proposta è quello di garantire un rientro a gennaio in sicurezza per i ragazzi e il personale scolastico, riducendo così anche il rischio di un ritorno alla didattica a distanza.

Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio

Daniela Rompietti, responsabile della Consulta disabilità del coordinamento romano di Forza Italia