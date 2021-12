Rottura tra Romano e la Viterbese, da giugno cambia la dirigenza

NewTuscia – VITERBO – Giunge dopo l’ennesima contestazione da parte dei tifosi gialloblu la comunicazione in conferenza stampa dell’attuale presidente dell’U.S. Viterbese, Marco Arturo Romano, nella quale pre-comunica l’addio al club.

In seguito alla partita con la Fermana, finita con un pareggio dopo i precedenti 2 punti in due partite, il dirigente ha dichiarato di non poter più accettare le continue contestazioni dei tifosi, i quali, secondo lui, renderebbero impossibile portare il calcio a Viterbo, citando peraltro un vecchio pensiero di Piero Camilli; ciò che ha fatto infuriare i sostenitori è stato il fatto che romano li abbia definiti “4 scemi”.

“A giugno me ne vado da Viterbo” ha ammesso, e difficilmente questa sarà una decisione dalla quale tornare indietro. Bisognerà ora capire chi sarà colui che si vorrà prendere la briga di far ripartire una squadra che quest’anno sta vivendo una delle stagioni meno rosee degli ultimi anni. “Salveremo la squadra al 99% poi consegneremo il gagliardetto come simbolo al Sindaco, ai tifosi o qualche imprenditore che vorrà subentrare.”

E mentre, comunque, il presidente attualmente in carica promette di fare quanto possibile per salvare la stagione, anche sfruttando il mercato di gennaio, giungono le prime risposte dalla tifoseria:

“(Lei, Arturo) di ROMANO ha solo il cognome. Noi la storia, quella che non conosce perché ignorante (assai).

Quando insulta 4 scemi tifosi insulta una comunità che, a differenza sua, una storia c’è l’ha da decenni. Secoli. Offenderla non serve, non capirebbe. Lasciamo a Lei, gran cafone, il futuro di ignoranza che fin qui l’ha accompagnata. Saluti e non dimentichi mai ‘Ducunt volentem fata, nolentem trahunt’.”

“Senza di Lei presidente sicuramente la Viterbese rinasce, visto che grazie a lei e al signor Pistolesi e tutta la sua combriccola di gente incompetente sono stati mandato via giocatori staff e tante persone che erano le fondamenta di questa società, avete pensato solo alle vostre tasche e basta senza pensare a cosa era veramente importante per la Viterbese e per tutti i viterbesi. Del resto presidente il pallone è per tutti ma il calcio è per pochi.”

“Non pensavo si potesse gestire una società sulla base di ripicche. Diciamo che sarebbe più ‘inammissibile” ammettere che la Viterbese non è interessante sotto il profilo economico, invece di accampare mirabolanti scuse.”

“Rispetto per tutta la tifoseria viterbese, curva, tribuna, gruppi organizzati…noi non siamo quattro scemi…“