Il punto sulla 16 giornata di serie D girone E

NewTuscia – VITERBO – Cade la Flaminia (18 punti) sul proibitivo campo della capolista San Donato Tavernelle (38), i locali conducono una gara d’ attacco e vengono premiati al minuto 74’ con Marzierli bravo a sfruttare un perfetto cross e a colpire di testa. Il Poggibonsi (34) travolge 3-0 la Pianese (18), in rete Riccobono, Muscas, Poggesi. Follonica Gavorrano (32) Rieti (13) finisce 0-0. Il Lornano (29) pareggia 3-3 ad Arezzo (28), al termine di una gara rocambolesca, In rete per gli amaranto Strambelli, Cutolo, Lomasto, per gli ospiti Diarrasouba, Discepolo, Andreoli. Il Trestina (25) espugna Foligno (16) 3-1, in rete Morlandi, Di Cato, Della Spoletina, per i falchetti Ciganda Forni. Ok il Montespaccato (22) che batte il 2-0 il Cascina (13) Mastrosanti sigla una doppietta. Triferno (18) Cannara (17) rinviata. Sangiovannese (18) Unipomezia (13) 0-0. Pro Livorno (9) Scandicci (18) termina 1-2, per gli ospiti Pierangioli sigla una doppietta, Camarlinghi sigla il gol della bandiera.