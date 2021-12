Palermo. In pensione dal 1°gennaio 2022 la Capo di Gabinetto, Marianna Mirto

NewTuscia – PALERMO – Questa mattina, presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini, la Capo di Gabinetto, Marianna Mirto, in vista della cessazione del suo incarico per pensionamento, ha voluto salutare e ringraziare personalmente il Sindaco Leoluca Orlando, i Dirigenti e i dipendenti della Città Metropolitana di Palermo. Il 31 dicembre prossimo infatti la Capo di Gabinetto, lascerà il suo incarico, dopo 30 di servizio presso l’Ente.

La dott ssa Marianna Mirto inizia la sua brillante carriera presso la ex Provincia regionale di Palermo- oggi Città Metropolitana-, nell’anno 1992, proveniente per mobilità dal Comune di San Giuseppe Jato, vincitrice del concorso pubblico per la copertura del posto di Vice Segretario Comunale nell’anno 1981.

In relazione all’esperienza maturata, viene assegnata dapprima alla Segreteria Generale e, con l’insediamento del primo Presidente eletto della Provincia Regionale di Palermo, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 26/93, viene chiamata a reggere l’Ufficio del Presidente nella veste di Capo di Gabinetto. Incarico rivestito quasi ininterrottamente, nonostante l’avvicendarsi di Presidenti e di Commissari Straordinari in sostituzione degli organi istituzionali della Città Metropolitana di Palermo, frutto della riforma degli Enti intermedi.

Con l’insediamento del Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, la dott.ssa Mirto viene confermata nel delicato ed impegnativo incarico che si appresta a lasciare avendo raggiunto il massimo di anzianità contributiva.

Altri importanti incarichi dirigenziali sono stati espletati nel suo periodo di permanenza nei ruoli della Città Metropolitana quali quello di Vicesegretario generale Vicario e di Dirigente responsabile, titolare e ad interim, di diverse strutture amministrative dell’Ente (Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo, Attività Produttive).

Ha altresì fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Palermo Energia S.p.A., società a totale partecipazione della Città Metropolitana di Palermo, e della Fondazione Sant’Elia costituita dalla ex Provincia Regionale di Palermo nel 2011.

Dal 2019 ad oggi è Dirigente Responsabile della Direzione Segreteria generale, Affari generali, Cerimoniale, URP, Politiche comunitarie e Protezione Civile nonché Coordinatore Area Segreteria Generale, Gestione Risorse Umane, e Affari Legali.

“Esprimo alla dr.ssa Marianna Mirto gratitudine ed ammirazione per l’attività svolta con professionalità , umanità e buon senso.

Il suo contributo è stato un riferimento importante per l’intera struttura della Citta’ Metropolitana che vive un periodo di serenità finanziaria e di progressivo rafforzamento di personale e di servizi ai territori metropolitani in stretto raccordo e collaborazione istituzionale con tutti i Sindaci” lo ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando.

Dal 1° gennaio 2022 l’incarico di Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Palermo sarà ricoperto dal Dott. Diego Bellia.