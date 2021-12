L’Erasmus all’Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli”: Vetralla e la Via Francigena puntano al cuore dell’Europa

NewTuscia – VETRALLA – L’ Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli” di Vetralla ha partecipato con successo al bando del programma Erasmus Plus, promosso e finanziato dall’Unione Europea , ottenendo un finanziamento

di 60.000 € per un progetto internazionale di parternariato strategico – Azione chiave 2 (KA2).

Il progetto, denominato “ EuropeaN Routes and Inclusive Cultural Heritage to boost keyskills and

civic engagement ” (ENRICH) , vede come capofila proprio l’Istituto “ Andrea Scriattoli ” e coinvolge

come partener una scuola portoghese, una scuola greca e l’associazione viterbese “ La via Francigena

in Tuscia ”.

L’idea del progetto nasce e dalla volontà di promuovere alcuni degli itinerari culturali del Consiglio

d’Europa: l’Italia sarà rappresentata dalla “Via Francigena”, il Portogallo dal “Cammino di Santiago

de Compostela” e la Grecia dalla “Rotta dei Fenici”. Questi itinerari sono un invito a viaggiare e a

scoprire il ricco e variegato patrimonio europeo con il fine di mettere in pratica i valori del Consiglio

d’Europa: la salvaguardia dei diritti umani, il dialogo inter culturale e la valorizzazione dei beni

culturali .

Non a caso il progetto nasce a Vetralla, importante tappa della via Francigena , che sovrapponendosi

all’antica consolare Cassia , sin da prima dell’anno Mille portava i pellegrini di tutta Europa a Roma .

Oggi a Vetralla i l numero dei pellegrini e viandanti italiani e stranieri è in forte aumento, a

testimonianza di come il turismo green e slow sia diventato una tendenza positiva per motivi di salute

e benessere, culturali o religiosi, per ritrovarsi e per ricercare un “proprio cammino ”.

Il progetto ENRICH è finalizzato ad aumentare la consapevolezza del l’importanza del patrimonio

culturale europeo come veicolo di inclusione sociale, motore di occupazione e crescita economica; a

promuovere nuovi approcci partecipativi per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio legato ai

popoli che hanno abitato il territorio europeo nella storia, anche attraverso l’uso di ICT; a promuovere

il dialogo interculturale attraverso la conoscenza delle tradizioni, dei costumi e degli usi dei popoli

del passato .

Le attività previste, che si protrarranno per due anni scolastici, includeranno, oltre allo scambio di

documenti e di esperienze in forma virtuale, anche la mobilità virtuale via eTwinning di insegnanti e

di studenti, e porteranno alla produzione di materiali, sia in formato cartaceo che digitale, e alla

disseminazione dei risultati.

La docente referente sarà la professoressa di tecnologia Maria Cristina Salcini , che verrà supportata

da l gruppo di docenti che ha svolto il corso di formazione “ Avanguardie educative, progettazione

europea ed Erasmus + ” ; il team curerà la realizzazione del progetto nel corso del prossimo biennio.

L’Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli” di Vetralla