L’albero natalizio di Trevinano (Acquapendente) arriva terzo all’evento di ANCI

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Lo splendido albero della Frazione di Trevinano (fotografia)

ottenendo 1.954 voti, si aggiudica il terzo posto (500 € in

premio) nell’ambito dell’evento “Arriva il Natale” curato da

Anci Lazio. Il contest pensato per diffondere le specificità e

le tradizioni dei Comuni del Lazio, ha sancito il trionfo del

Comune di Rocca Di Papa, seguito da quello di Albano

Laziale. “Con grande soddisfazione” , si sottolinea dalla Pro

Loco della Frazione, “ comunichiamo a tutti i nostri Amici

che il lavoro fatto dagli abitanti del paese per iniziativa degli

Amici del Presepe di Trevinano e partecipante all’iniziativa

dell’ANCI “Illumina il tuo comune” , si è classificato al terzo

posto. Per la nostra frazione, che conta meno di 100

abitanti, ricevere 2.000 like da tanti estimatori , è un grosso

premio e siamo grati a tutti coloro che hanno apprezzato il

lavoro delle tante signore, nonne e mamme del paese.

Desideriamo ringraziare tutti i Trevinanesi che si sono

prestati a questo lavoro, il Sindaco e Amministrazione

Comunale che hanno creduto nel progetto di collettività. A

questo punto, non possiamo che pensare all’iniziativa che​

andremo a realizzare per il Natale 2022, seguiteci quindi e

ancora grazie. Buon Natale a tutti”.