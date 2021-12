Ecosantagata. La serie D chiude l’anno con una vittoria

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ancora una vittoria per la serie D dell’Ecosantagata Civita Castellana. La seconda squadra maschile, ultimo step del settore giovanile prima dell’approdo nella prima squadra di serie B, ha battuto con un netto 3-0 in trasferta l’Artha luxury Etruria di Civitavecchia.

Un ottimo modo per festeggiare il Natale per i ragazzi di coach Giuliani, che ora si sono portati al terzo posto in classifica. Il ritorno in campo è previsto per l’8 gennaio, in casa contro il Team volley lago di Bracciano.

Per la Prima divisione femminile, invece, domenica pomeriggio è arrivata una sconfitta casalinga per 3-0 contro la capolista Sporting Viterbo.

Per quanto riguarda le altre partite del settore giovanile, la Under 14 femminile ha vinto 3-1 in casa contro il Ronciglione, mentre la Under 18 femminile si è dovuta inchinare per 3-1 contro la Vbc Viterbo.

I ragazzi della “cantera” civitonica continueranno il loro programma di allenamenti anche sotto le feste di Natale, in attesa di tornare in campo nel 2022.

