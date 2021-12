Calcio, “Vacanze di Natale in vetta” per la Virtus Acquapendente

NewTuscia – Acquapendente – “Vacanze di Natale in vetta” non è il nuovo cinepanettone dei Fratelli Vanzina e né ha come protagonisti Massimo Boldi, Megan Gale, Christian De Sica, Enzo Salvi, Carmen Electra. Ma è solo lo zingaresca copertina con cui il grafico della Virtus Acquapendente festeggia goliardicamente tre mesi di stagione da incorniciare. Calcisticamente e più seriamente digressionando, i ragazzi di coach Massimo Robustelli si trovano in vetta alla classifica. Ed è davvero tanta cosa per un Gruppo che ha come obiettivo divertirsi e divertire a latitudine 0 euro di compenso. Seppur il Campionato dovrà recuperare due gare, né le gettonatissime almeno ai nastri

di partenza Polisportiva Dilettantistica Ischia di Castro ed ASD Virtus Marta potranno raggiungere i ragazzi del Presidente Bruno Bacchi prima dell’Epifania, che si possono godere statistiche di tutto riguardo: 20 punti conquistati in 9 gare, 6 vittorie, due pareggi, ed 1 sconfitta.

17 reti realizzate e 6 subite per un saldo positivo di +11. “Testa coda derbyssimo” per ricominciare. Spetterà al fanalino di coda ASD SS Torrese sul manto amico del Boario a tentare di ottenere ciò in cui tutti gli altri hanno​ miseramente fallito. E non sarà facile. Ad attenderli ci

saranno soprattutto i bomber Lorenzo Pacifici (9 reti), Ibra Madi (4 reti), Luca Belardi, Francesco Del Segato, Luca Zucca, Luca Serafinelli (1 rete). E molti, molti altri.