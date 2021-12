Wanda Cherubini eletta Presidente provinciale dell’UCSI

NewTuscia – VITERBO – Wanda Cherubini, nostra collaboratrice nella trasmissione Luce Nuova sui Fatti e direttore di Tusciatimes, è stata nominata Presidente provinciale dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) in sostituzione di Lia Saraca.

Il passaggio di consegne si è svolto alle ore 17.00 con la messa nella chiesa dei SS Valentino e Ilario, officiata da don Emanuele Germani, che a sua volta si è chiusa con la lettura della Preghiera del Giornalista di papa Francesco in occasione della 55esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Poi un piccolo brindisi e la riunione con il direttivo.

“Se il prossimo impegno a breve termine in vista sarà l’organizzazione della festa di San Francesco in Sales, per cui vorremmo chiedere all’Ordine anche dei crediti formativi, a lungo termine l’obbiettivo si concentra sull’espansione dell’UCSI. Si punta a far entrare soprattutto nuove leve, nuovi giovani, per far conoscere sempre di più questa realtà associativa nell’ambito della provincia di Viterbo.” Ha dichiarato la neo-eletta presidentessa.