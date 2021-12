Ultima Petfood per Enpa: oltre 90mila pasti per regalare un buon Natale anche ai pet più bisognosi

Insieme per una vita migliore, specialmente a Natale. Una donazione di cibo per aiutare cani e gatti ospiti dei rifugi ENPA e trascorrere insieme a loro delle felici e calde feste.

NewTuscia – MILANO – Ultima Petfood ha fatto del proprio claim “Insieme per una vita migliore” una vera e propria mission. Per tale ragione, durante l’ultimo anno ha deciso di impegnarsi sempre più nel migliorare la vita di cani e gatti bisognosi. In occasione di questo Natale ha scelto di sostenere nuovamente ENPA – Ente Nazionale per la Protezione degli Animali – donando più di 90mila pasti indirizzati ai rifugi di tutta Italia.

Una donazione a sostegno dei cani e gatti ospiti dei rifugi ENPA, ma anche un aiuto concreto per supportare l’operato di tutti i volontari che ogni giorno si mettono in gioco lavorando in prima persona per la protezione dei nostri amici animali: queste realtà esistono infatti grazie al supporto di volontari e donazioni, e anche quest’anno Ultima ha voluto fare la propria parte.

A beneficiare della donazione saranno i rifugi ENPA da Nord a Sud. Non solo quelli di città più grandi come Bergamo e Napoli, ma anche quelli di comuni e città più piccole, come Chiaramonte Gulfi e Lipari, dove a causa dell’avvicinarsi del freddo e delle vacanze natalizie le richieste di aiuto si fanno sempre maggiori.

Per completezza tutte le città coinvolte: Asiago (VI), Fermo (FM), Ferrara (FE), Gioia Tauro (RC), Oristano (OR), Popoli (PE), Raiano (AQ), Rapolla (PZ), Sant’Elia Fiumerapido (FR), Terlizzi (BA), Villarosa di Martinsicuro (TE), Zafferana Etnea (CT), Amiata (SI – GR), Benevento (BN), Brighisella (RA), Cervaro (FR), L’Aquila (AQ), Mazara del Vallo (TP), Messina (ME), Reggio Calabria (RC), Rubicone e Mare (FC), Viterbo (VT).

Nonostante l’inverno si riveli uno dei periodi più difficili per i nostri amici a quattro zampe che vivono nei rifugi, questo contributo prezioso prova ancora una volta che la magia del Natale esiste. “Il supporto di Ultima Petfood ai rifugi ENPA permette di offrire ai loro ospiti cibo di qualità che aiuta a rendere più gioioso questo periodo di feste in attesa del calore di una nuova famiglia, obiettivo che per ENPA rimane prioritario. Il sostegno delle aziende, come Ultima, si dimostra fondamentale per chi, come noi, nonostante i 150 anni di storia e l’accudimento di decine di migliaia di animali l’anno, non riceve alcuna sovvenzione dallo Stato”, ha dichiarato Marco Bravi, Presidente del Consiglio Nazionale ENPA.

Lo scorso anno sono stati aiutati da ENPA 75.084 animali, risultato reso possibile anche grazie al sostegno di aziende come Ultima Petfood, che è stata più volte in prima linea durante i periodi di maggior necessità.

La collaborazione con Enpa per questo Natale 2021, infatti, non è la prima iniziativa di Ultima. La scorsa estate, durante l’emergenza incendi, il brand ha supportato Enpa nelle operazioni di soccorso, raccogliendo più di 15mila pasti che sono stati messi a disposizione degli animali salvati dai volontari. Lo scorso anno, invece, durante la prima ondata di Covid-19, l’azienda del gruppo Affinity è scesa in campo sostenendo diverse realtà dedicate agli animali domestici, “adottando” alcuni dei rifugi e appoggiando la campagna #GliAbbracciChePuoiDare.

“Il concetto di “Insieme per una vita migliore” è al centro di tutte le nostre attività: sappiamo che i nostri amici a quattro zampe rendono la nostra vita migliore e ci impegniamo fortemente per potergli offrire il meglio: dalla realizzazione di ricette appositamente formulate per le loro esigenze, al desiderio di fare del bene.” ha affermato Cecilia Lossano, Marketing Manager Italia. “Ultima Petfood non è solo la marca esperta in alimenti per cani e gatti; la nostra azienda si impegna ogni giorno nell’assicurare il benessere degli animali, contribuendo a migliorare la loro salute fisica ed emotiva.”