Servizio di raccolta rifiuti porta a porta regolare a Natale e Capodanno

NewTuscia – VITERBO – In occasione delle prossime festività natalizie, nello specifico sabato 25 dicembre, sabato 1 gennaio e giovedì 6 gennaio, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta verrà garantito come da normale calendario settimanale.



Per quanto riguarda la raccolta stradale nella zona C (isole di prossimità), sabato 25 dicembre il servizio sarà svolto regolarmente, mentre il 1 e 6 gennaio il servizio non sarà effettuato. Si ribadisce, pertanto, al fine di evitare sanzioni, che i rifiuti dovranno essere conferiti in modalità differenziata per singola frazione, secondo le modalità previste dalle vigenti ordinanze comuna li.

Si ricorda inoltre che nei tre giorni festivi infrasettimanali (sabato 25 dicembre, 1 e 6 gennaio) il centro comunale di raccolta di Grotte Santo Stefano resterà chiuso.