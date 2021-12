Serie D, girone F: Trastevere-Chieti 3-2

NewTuscia – ROMA – Il Trastevere chiude il 2021 con un successo al cardiopalma contro il Chieti nella sedicesima giornata del girone F e prosegue il duello a distanza con la Recanatese, oggi vittoriosa in casa con il Notaresco. Inevitabile il turnover per mister Mazza, che restituisce una maglia da titolare a capitan Massimo, rientrato dall’infortunio domenica scorsa e propone dall’inizio Fioretti al posto di Monni al centro dell’attacco. Il Chieti, nonostante il rendimento in trasferta da zona promozione, pensa soprattutto a difendersi e a chiudere le linee di passaggio senza concedere troppi spazio agli avanti amaranto.

Per sbloccare il risultato ci vuole quindi un'intuizione e la trova Crescenzo al 23′, con una verticalizzazione che trova Fioretti libero sul lato corto destro dell'area. L'assist in orizzontale dell'attaccante viene raccolto da Sannipoli che calcia di prima intenzione col destro e infila l'angolino alla sinistra del portiere. Passano cinque minuti e il Trastevere potrebbe raddoppiare: angolo dalla sinistra di Massimo, Consorte colpisce male di testa e viene salvato dal palo, poi è Corsetti a calciare alto in mischia al centro dell'area.

Nei dieci minuti finali, però, il Chieti mette fuori la testa dal guscio e ribalta il risultato con Fabrizi: l’attaccante corregge in rete un cross di Mariani da sinistra al 37′ e si ripete al tramonto della prima frazione, stavolta capitalizzando un traversone dalla destra di Pietrantonio. Il vantaggio teatino dura lo spazio dell’intervallo perché, alla ripresa, il Trastevere pareggia subito e lo fa con un’azione pressoché identica a quella del raddoppio neroverde. A vestire i panni dell’uomo-assist è Giordani, che pesca Fioretti in area per il 2-2. Il pareggio riaccende l’entusiasmo dei padroni di casa che al 48′ ci provano dal limite con Proia senza successo. Ad accendere la luce è soprattutto il neo entrato Macrì, che al 66′ incrocia col sinistro appena dentro l’area ma trova sulla sua strada la deviazione di Forti con la punta delle dita e al 73′ converge verso il centro e calcia a lato di pochissimo col mancino.

Al 77′ Corsetti fa lo stesso ma partendo dal lato destro, il tiro è forte ma centrale, Forti respinge male e Squerzanti, sulla ribattuta, si vede respingere il tiro sulla linea da Aquilanti. Lo stesso Squerzanti ci prova ancora dal limite all’84’ senza successo ma alla fine viene premiato: è l’89’ quando Corsetti addomestica una palla sulla sinistra e mette al centro un cross sul quale Forti non esce con i tempi giusti e permette a Squerzanti di colpire di testa da posizione ravvicinata per la rete che ribalta nuovamente il punteggio e regala tre punti di fondamentale importanza al Trastevere.

TRASTEVERE-CHIETI 3-2

MARCATORI: 23’pt Sannipoli, 37′, 45’pt Fabrizi, 1’st Fioretti, 44’st Squerzanti

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo (1’st Macrì), Tarantino, Giordani, Sannipoli, Crescenzo, Fioretti (19’st Monni), Corsetti (46’st Ilari), Proia (29’st Squerzanti). A disp. D’Alessandro, Lo Porto, Lapenna, Madeddu, Santilli. All. Mazza

CHIETI: Forti, Consorte, Siragusa (31’st Puglielli), Mele, Aquilanti, Pietrantonio, Di Mino (31’st Susi), Mariani, Fabrizi (40’st Rodia), Verna (24’st Ventola), Orlando (40’st Akammadu). A disp. Salute, Di Renzo, Chiacchia, Del Greco. All. Lucarelli

ARBITRO: Castellone di Napoli

ASSISTENTI: Castaldo di Frattamaggiore – Vitale di Salerno

NOTE – Ammoniti: Siragusa, Massimo, Corsetti, Proia. Angoli: 6-2. Recupero: 1’pt, 4’st.