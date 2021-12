Le tombe dipinte etrusche della necropoli dei Monterozzi e il centro storico nel programma delle visite

NewTuscia – TARQUINIA – A Tarquinia il Natale con la guida turistica Claudia Moroni sarà all’insegna dell’arte. Quella etrusca, con la necropoli dei Monterozzi, dichiarata nel 2004 patrimonio Unesco per le tombe dipinte, che rappresentano il più importante esempio di arte figurativa prima dell’epoca romana. NewTuscia – TARQUINIA – A Tarquinia il Natale con la guida turistica Claudia Moroni sarà all’insegna dell’arte. Quella etrusca, con la necropoli dei Monterozzi, dichiarata nel 2004 patrimonio Unesco per le tombe dipinte, che rappresentano il più importante esempio di arte figurativa prima dell’epoca romana.

Quella del centro storico, con le sue chiese, i suoi palazzi, le sue torri e il suo dedalo di vie e vicoli racchiusi nella possente cinta muraria. Dal 28 al 31 dicembre, il 2, 4, 5 e 6 gennaio 2022, alle ore 10, avranno luogo le visite guidate alla necropoli dei Monterozzi. Il 27 dicembre e il 3 gennaio 2022, con ritrovo alle ore 10 da piazza Cavour, si terranno le visite guidate al cuore antico della città.

“Saranno feste con arte e cultura – sottolinea la guida turistica Claudia Moroni -. Andremo ad ammirare alcuni dei luoghi più conosciuti e apprezzati di Tarquinia: le tombe dipinte etrusche della necropoli dei Monterozzi e il centro storico, che racchiude monumenti di grandissimo pregio come la chiesa di Santa Maria in Castello e palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale, solo per ricordare i più importanti”. Per info e prenotazioni è possibile chiamare al 347692 0574. Le visite guidate si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid.