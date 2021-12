Il Monterosi sfiora il colpaccio allo Zaccheria, contro Zeman finisce 1-1

NewTuscia – VITERBO / Il match

Grande finale di 2021 del Monterosi che strappa un punto al Foggia, soffrendo il giusto e sfiorando il colpaccio, sfumato soltanto al 90′.

Il primo tempo di match è decisamente sottotono con gli ospiti che non si rendono quasi mai pericolosi, ad eccezione di una buona conclusione di Di Paolantonio che costringe al grande intervento Volpe. Nella fila di casa si fa fatica a vedere Zemanlandia.

Nella ripresa i ritmi di gioco sono decisamente più alti e il Monterosi la sblocca con la rete di Adamo, bella rasoiata per lui all’ora di gioco. Nel finale il Foggia organizza il forcing finale e la pareggia con Pinna al 90′, gran gol in spaccata per il neo entrato.

Finisce dunque 1-1 la partita dello Zaccheria, buon punto per i ragazzi di Menichini. Il campionato ripartirà il 9 Gennaio, e ad attendere Adamo e soci c’è il Bari.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Martino; Garofalo, Petermann, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Curcio.

Panchina: A disposizione: Dalmasso, Nicoletti, Di Jenno, Rocca, Maselli, Rizzo Pinna, Merkaj, Vigolo.

Allenatore: Zdenek Zeman.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Tonetto, Mbende, Borri, Tartaglia; Cancellieri, Adamo, Di Paolantonio, Parlati; Verde, Caon.

Panchina: Marcianò, Polito, Polidori, Buglio, Buono, Tonetto, Nasini, Rocchi, Feudo.

Allenatore: Leonardo Menichini.

MARCATORI: 15′ s.t. Adamo (M), 45′ s.t. Pinna (F).

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia.