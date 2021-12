La Viterbese non riesce a sfondare il muro della Fermana, al Rocchi finisce 0-0

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Anche con la Fermana finisce 0-0. Una Viterbese scialba senza idee e senza mordente si è fatta imbrigliare in casa da una Fermana ordinata e niente più; ora il futuro si prospetta molto difficile con soli 14 punti in classifica, si spera nel mercato di gennaio con i rinforzi, ma la squadra gialloblù gioca male, è senza idee senza geometrie e quello che preoccupa è la totale mancanza di gioco e di grinta. Salvarsi allo stato attuale è una chimera. Nella conferenza stampa post partita congiunta di Mr.Francesco Punzi e del presidente della Viterbese Marco Arturo Romano è stato fatto il punto della difficile situazione della formazione gialloblù, dove sono stati evidenziati glia spetti tecnici della partita con Fermana dove la squadra viterbese, pur avendo un grosso possesso palla, non è riuscita a vincere la partita in quanto in attacco non c’è stata la giusta determinazione e lucidità per andare in rete. Il Presidente Marco Arturo Romano ha espresso il suo disappunto per la dura contestazione del pubblico nei confronti della squadra: “Non è possibile essere contestati dal primo all’ultimo minuto, oggi ai giocatori non posso rimproverare nulla, ma il clima che c’è intorno a questa squadra è ostile, cercherò insieme al mio staff di fare di tutto per salvare la Viterbese, ma a fine stagione lascio la Viterbese: è impossibile lavorare in questo clima ostile nei confronti della società e della squadra che, pur se in difficoltà, dovrebbe essere aiutata dal proprio pubblico.”

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Bisogno, Martinelli, Urso, Iuliano, Volpicelli, Adopo, Capanni, Murilo, D’Ambrosio, Pavlev, Megelaitis.

A disposizione di Mr.Francesco Punzi: Chicarella, Fracassini, Simonelli, D’Uffizi, Ricchi, Natale, Foglia, Zanon, Marenco, Tassi, Van Der Velden.

FERMANA: Ginestra, Rossoni, Mordini, Urbinati, Marchi, Cognigni, Frediani, Mbaye, Graziano, Sperotto, Blondett.

A disposizione Mr.Giancarlo Riolfo: Moschin, Bolsius, Bugaro, Scrosta, Pistolesi, Capece, Rodio, Alagna, Lovaglio, Rovaglia, Nepi, Pannitteri.

Arbitro: Signora Maria Marotta di Sapri (SA)

Assistenti: Francesco Ciancaglini di Vasto (CH), e Marco Croce di Nocera Inferiore (SA)

Quarto Uomo: Stefano Striano di Salerno

Note: terreno in discrete condizioni, spettatori 500 presenti, con rappresentanza ospite in curva sud. Giornata fredda.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 4° tiro di Volpicelli che impegna il portiere Ginestra della Fermana in un difficile intervento.

Al 10° ancora la Viterbese pericolosa in avanti con un tiro di Murilo impegna ancora una volta l’estremo difensore della Fermana Ginestra ad un bell’intervento.

Al 23° tiro dai 20m per la Fermana, deviato in corner dal portiere gialloblù Bisogno, il seguente corner per gli ospiti è un pallone scodellato in area gialloblù, la palla attraversa tutta l’area di rigore deviata da un attaccante della Fermana, ma la palla si perde a lato.

Al 27° viene annullata una rete per fuorigioco alla Viterbese. D’Ambrosio servito in area di rigore della Fermana mette in rete di piatto, ma l’arbitro annulla per segnalazione di fuorigioco.

Al 30° conclusione dai 31m per la Viterbese di Iuliano respinta in tuffo, in due tempi, dal portiere della Fermana Ginestra.

Al 32° viene ammonito Marchi della Fermana per gioco falloso.

Al 34° ancora una conclusione dalla distanza del solito Iuliano che impegna il portiere della Fermana Ginestra.

Al 36° la Fermana si rende pericolosa con una conclusione di Frediani parata dal portiere della Viterbese.

Al 38° colpo di testa di Graziano della Fermana su cross dalla fascia destra, ma manda fuori.

Al 40° tiro di Murilo parato dal portiere della Fermana Ginestra.

Al 41° viene ammonito Murilo per gioco falloso.

La prima frazione è finita in parità a reti inviolate: la Viterbese attacca, ma non trova il bandolo della matassa.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Inizio di ripresa a dir poco confuso per la Viterbese che non trova la minima trama di gioco.

Al 12° punizione per la Viterbese dalla trequarti sinistra per fallo su Murilo: batte Volpicelli che mette un bel traversone, respinto dal portiere Ginestra in tuffo, poi la difesa ospite allontana la minaccia.

Al 17° cambio nella Fermana: esce Frediani; al suo posto Pannitteri .

Al 19° calcio d’angolo per la Fermana, pallone scodellato in area di rigore della Viterbese, che attraversa tutto lo specchio della porta gialloblù, Blondett sfiora il pallone che sfila sul fondo.

Al 25° tiro di Volpicelli dal vertice dell’area di rigore ospite deviato da un difensore della Fermana. Il seguente calcio d’angolo è senza esito.

Al 30° viene ammonito Mbaye della Fermana per gioco falloso.

Al 32° viene ammonito Megelaitis della Viterbese per gioco falloso.

Al 36° cambio nella Fermana: esce Cognini; al suo posto Bolsius.

Al 39° Fermana vicina al vantaggio con Sperotto che con un colpo di testa, su cross dalla fascia destra, tenta di mettere in rete, ma viene parato dal portiere della Viterbese Bisogno.

Al 40° Viterbese vicina al vantaggio con Volpicelli che di testa anticipato il portiere della Fermana il pallone, stava entrando in rete un difensore della Fermana salva sulla linea di porta.

Al 42° Viene espulso Murilo della Viterbese per somma d’ammonizioni.

Al 44° cambio nella Viterbese: esce Volpicelli al suo posto entra Marenco.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero.

Al 3° punizione dal limite per la Viterbese per fallo su Adopo, batte Foglia che manda alto sopra la traversa.

La partita termina 0-0 e per la Viterbese finisce tra i fischi.

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-FERMANA 0-0

GUBBIO-CESENA 4-1

CARRARESE-PONTEDERA 1-0

ANCONA-MATELICA-PESCARA 1-1

MONTEVARCHI-REGGIANA 1-3

PISTOIESE-OLBIA 1-1

MODENA-GROSSETO 2-1

TERAMO-VIRTUS ENTELLA 0-2

VJS PESARO-SIENA 2-1

LUCCHESE-IMOLESE SI GIOCA IN DATA 11-1-2022

CLASSIFICA

REGGIANA 48

MODENA 48

CESENA 39

VIRTUS ENTELLA 33

PESCARA 32

ANCONA-MATELICA 32

GUBBIO 29

VJS PESARO 27

CARRARESE 26

LUCCHESE 25 (una gara da recuperare)

OLBIA 24

PONTEDERA 24

SIENA 23

MONTEVARCHI 21

FERMANA 21

TERAMO 19

IMOLESE 18 (-2)

PISTOIESE 16

GROSSETO 14

VITERBESE 14

PROSSIMO TURNO

CESENA-LUCCHESE

FERMANA-GUBBIO

IMOLESE-VITERBESE

OLBIA-ANCONA-MATELICA

PESCARA-CARRARESE

PONTEDERA-VJS PESARO

SIENA-TERAMO

VIRTUS ENTELLA-MONTEVARCHI

REGGIANA-MODENA