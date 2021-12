“Dimissioni a Natale”: non è un cinepanettone ma l’horror di Giovanni Maria

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Il mio percorso come sindaco del comune di Viterbo si è bruscamente interrotto, voglio comunque ringraziare tutti i consiglieri e assessori che hanno condiviso con me questa bellissima esperienza. Il mio impegno per il bene dei viterbesi continuerà sempre con entusiasmo e voglia di fare”.

Queste le parole dell’ormai ex sindaco di Viterbo Giovanni Arena che, ieri, ha anticipato di circa 24 ore quello che sarebbe successo: la firma in massa di dimissioni da parte dei consiglieri di Lega, FdI, Fonda zione e almeno 10 consiglieri della minoranza. Ha voluto anticipare, dimettendosi lui direttamente e azzerando la giunta, quello che era nell’aria da parecchi giorni. Due commissioni saltate e un consiglio comunale andato a vuoto erano i segnali più chiari di quello che, in un modo o nell’altro, sarebbe successo di lì a poco.

Il motivo scatenante finale certamente è stato l’accordo elettorale Forza Italia-Partito Democratico in Provincia che ha portato Alessandro Romoli a vincere sul leghista Alessandro Giulivi, ma i problemi arrivano da lontano. Il mal di pancia di molti consiglieri di maggioranza c’era stato già negli scorsi anni con tre crisi riparate sempre sul filo di lana, i motivi? Un presunto lassismo del primo cittadino sulla realizzazione del programma di governo, in primis i lavori pubblici, il decoro urbano e le politiche di sviluppo del territorio. Ma, tant’è. L’avvio di asfaltature in città non è bastato per mettere sul piatto qualcosa da opporre a certe velate accuse di lassismo.

I festeggiamenti per Alessandro Romoli con le bandiere di Forza Italia hanno forse anticipato la fine di Arena? I leghisti, i Fdisti e i Fondazionisti non hanno gradito sia la forma che la sostanza di quello che è successo a Palazzo Gentili e festeggiare con i voti del Pd hanno fatto da cornica ad un quadro già concluso.

Arena lo avevamo invitato alla puntata natalizia di “Luce Nuova sui fatti” insieme al neo presidente della Provincia Alessandro Romoli. Ma la coincidenza della registrazione della puntata natalizia con il precipitare della situazione politica non ci hanno permesso di intervistarli. Il sindaco ci ha risposto con un messaggio delle 19.34 di ieri, quindi a dimissioni già annunciate, a dimostrazione che lo stile non lo ha comunque perso:

“Auguro a tutti i viterbesi un felice Natale, spero che gli addobbi nella nostra città siano stati apprezzati. Stiamo realizzando tanti lavori e abbiamo programmato grandi interventi di asfaltature e impegnato importanti risorse per il verde pubblico e decoro della città”. Chi si aspettava qualche riferimento a ciò che stava avvenendo è rimasto deluso. Arena se lo sentiva da tempo, forse, che le cose si stavano mettendo male. Ed ha voluto, com’è nel suo stile moderato, pensare a fare gli auguri mediante i nostri canali. Chapeau!

Ora Arena avrà 20 giorni per tentare quello che è, di fatto, impossibile, ossia cercare una lontana maggioranza d’emergenza. Sembra chiaro che si profilano nuove elezioni e possibile gestione commissariale nel frattempo. Rimane l’amarezza per un sindaco che si dimette (ma avrebbe avuto la maggioranza dei consiglieri a sfiduciarlo comunque entro domani sera davanti il notaio) a poche ore dal Natale. Con un presidente della Provincia del suo stesso partito che, invece, pochi giorni fa ha festeggiato la nomina con i voti del Pd. Sembra la trama di un film thriller con Arena protagonista, il consiglio comunale come congiurato ed il Pd “godivo” a guardare la fine di un regno. Purtroppo Giovanni si è “arenato”, stavolta forse irrimediabilmente.