Autoemoteca Avis, raccolte 23 sacche di sangue. Due nuovi donatori

Il ringraziamento del presidente del gruppo consiliare donatori Avis Merli

NewTuscia – VITERBO – Ventitré sacche di sangue raccolte lo scorso 17 dicembre a piazza del Plebiscito, in occasione del tradizionale appuntamento, a pochi giorni dal Natale, organizzato dal gruppo donatori Avis in consiglio comunale. Due i nuovi donatori. Grande soddisfazione da parte del presidente del gruppo consiliare AVIS Valter Rinaldo Merli. "Un ottimo risultato, in un momento molto delicato, e un incentivo a fare ancora di più. Un risultato frutto di un proficuo e costante impegno sul campo nell'associazionismo e sul sociale.

Una giornata davvero proficua sotto tutti gli aspetti. Ringrazio in primis i consiglieri comunali, amici e conoscenti che hanno garantito il loro prezioso contributo. Un segnale forte verso chi sta combattendo e chi necessita di continue trasfusioni. Tra le ventitré donazioni ci sono anche due nuovi donatori che vanno ad incrementare il patrimonio dell’Avis comunale viterbese. Un ringraziamento al consigliere Massimo Erbetti per il costante impegno, ai consiglieri Stefano Caporossi, Gian Maria Santucci, Sergio Insogna, Letizia Chiatti – aggiunge il presidente del gruppo consiliare donatori Avis Merli, promotore dell’iniziativa, che anche in questa occasione ha garantito la sua donazione –.