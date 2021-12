Viterbese-Fermana, i convocati

NewTuscia – VITERBO – Sono 24 i calciatori convocati da mister Punzi per Viterbese-Fermana, gara valida per la 20a giornata del girone B di Lega Pro che si disputerà domani, alle ore 14.30, presso lo stadio “Rocchi” di Viterbo. Torna Martinelli dalla squalifica, out gli infortunati Daga, Errico e Calcagni. Di seguito l’elenco completo:

Portieri

Bisogno, Chicarella

Difensori

D’Ambrosio, Fracassini, Marenco, Martinelli, Pavlev, Ricchi, Urso, Van Der Velden

Centrocampisti

Adopo, Alberico, D’Uffizi, Foglia, Iuliano, Megelaitis, Natale, Zanon

Attaccanti

Capanni, Murilo, Simonelli, Tassi, Volpe, Volpicelli

