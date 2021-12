Giovanni Arena si è dimesso

NewTuscia – VITERBO – Arriva senza troppe sorprese la decisione del Sindaco Arena che, in seguito alle elezioni provinciali con la nomina di Alessandro Romoli a presidente sostenuto da FI e Pd, dovendo scegliere tra le dimissioni e la sfiducia ha optato per la prima.

Sebbene l’attuale primo cittadino ritenesse la Provincia un fattore esterno che non avrebbe dovuto compromettere la stabilità del Comune, la situazione a Palazzo dei Priori si era fatta tesa: i tre partiti che sostenevano la maggioranza sarebbero stati decisi a sfiduciarlo giovedì. Ne occorrevano 17 e secondo alcune voci solo in maggioranza sarebbero stati già in 15.

Questa mattina dopo il consiglio comunale saltato, da FdI, Lega e Fondazione la decisione di dimettersi in massa facendo cadere l’amministrazione; nel pomeriggio dopo una riunione delle giunta, alle 17.20, la decisione di Giovanni Arena: dimissioni, ma prima la revoca di tutte le deleghe della giunta.