Ronciglione, incontro politico programmatico per le amministrative 2022

Con il Natale alle porte è tempo di auguri, di bilanci e di programmi. A tal fine, nei giorni scorsi, l’ex Sindaco Riccardo Paradisi, ha inteso riunire delle personalità politiche che nel tempo, a vario titolo, hanno ricoperto cariche all’interno delle varie amministrazioni comunali di Ronciglione. Gli intervenuti, esponenti di area moderata della cittadina cimina, hanno avuto la possibilità di fare un’analisi della situazione politica ed economica del paese. La pandemia e la crisi che ne è seguita, impongomo per il prossimo quinquennio, la necessità per i comuni di ideare e portare a compimento dei progetti utili a sostenere l’economia del paese e creare posti di lavoro. Pertanto, i futuri amministratori, dovranno mettere in campo tutte le loro capacità ed esperienze amministrative e politiche per realizzare provvedimenti ed opere utili a taglio scopi.

“Importante”, scrivono in una nota, “partire dalla costituzione di un gruppo di lavoro ampio che tracci le linee guida della prossima consigliatura. Positivo il supporto dei giovani ma fondamentale l’esperienza politica e la capacità amministrativa di coloro che nel tempo hanno già avuto la possibilità di amministrare Ronciglione e che hanno voglia di dare il proprio contributo”. Al termine dei lavori, gli intervenuti hanno redatto un documento con importanti spunti di discussione, dai quali partire per un confronto con tutti coloro, che nei prossimi mesi vorranno essere parte di questo progetto”.