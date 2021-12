Il Punto sulla 10° giornata di Prima Categoria

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Si blocca la capolista Tarquinia (24 punti) che impatta 0-0 a Castela S. Elia (14) con i locali che colpiscono un palo. Bel pareggio 2-2 tra Vicus Ronciglione (13) e Valentano (18), i locali si portano sul 2-0 con Cosimelli e Provinciali ma gli uomini di mister Raspoli reagiscono con Dragomirescu e Ingrosso. Ok il La Cura 18) che espug na 2-1 il campo dello Sporting Bagnoregio (0), Modenesi porta avanti i locali ma Ciorba e Paolo Delle Monache ribaltano la situazione. Bagnaia (5) San Lorenzo Nuovo (18) termina 0-1, decisivo Dinarelli nella ripresa. Vetralla (11) Atletico Capranica (17) termina 1-2: padroni di casa avanti con Aquilani, gli ospiti pareggiano con Silvestro e Ravoni. L’ Atletico Cimina (15) batte di misura la Maremmana (13), in rete Michele Bracci su rigore. L’ Allumiere (13) travolge 4-2 la Fortitudo Nepi (11)

GIRONE C: Ok la capolista Real San Basilio (27 punti) che sbanca il terreno della Castelnovese (10), in evidenza Valenzi (doppietta) e Nuovo, per i locali

Di Marco. Football Jus (8) Sporting Tanas (23) 0-2: in rete Ricci Pacifici e Calcaterra. Isola Farnese La Storta (17) Trevignano (21) termina 0-1, Calabresi decisivo. Ok il Soratte (19) che batte 5-1 il Prima Porta Saxa Rubra (3): Pokropek doppietta, De Santis doppietta, e Miscia, per gli ospiti Funari. Cesano (9) III Municipio calcio (15) finisce 1-5. Pari 1-1 tra Anguillara (12) e Real Campagnano (12). Cade in casa il JFC Civita Castellana (11) contro il Formello (6), 2-1 il punteggio finale, per gli ospiti doppietta di Marini, per i civitonici Michelini.