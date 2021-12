Le azioni dell’ARCI per il progetto CEET al Teatro dell’Unione di Viterbo

in collaborazione con ATCL e Istituto Comprensivo Fantappiè

NewTuscia – VITERBO – Continuano le attività teatrali attraverso il progetto “Rete CEET – Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio”, promosso dall’Arci e co-finanziato dall’Impresa sociale “Con i bambini” attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare e implementare il lavoro educativo che viene svolto quotidianamente da decine di circoli Arci nel contrasto alle povertà educativa di minori e famiglie, all’interno di una comunità educante composta dagli abitanti delle zone coinvolte, dalle scuole, dalla rete delle associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva e dalle istituzioni locali.

A Viterbo, Ceet è attivato da Arci Solidarietà Viterbo onlus in collaborazione con l’IC Fantappiè e ATCL (Associazione Teatrale Comuni del Lazio). L’obiettivo della collaborazione con ATCL è quello di avvicinare bambini e famiglie all’esperienza teatrale attraverso laboratori di educazione alla visione degli spettacoli proposti dalla stagione di teatro per le famiglie al Teatro dell’Unione. Il progetto, che ha già proposto due spettacoli, visionati in esclusiva per alcune classi dell’IC Fantappiè, prevede la distribuzione tramite la scuola, di un pacchetto di gratuità che permetterà a 133 nuclei familiari di partecipare agli spettacoli programmati presso il Teatro Unione di Viterbo, con relativo laboratorio di educazione alla visione che verrà realizzato nel foyer del Teatro qualche giorno prima di ogni spettacolo.

Inoltre, dal 2023, chi ha partecipato attivamente alla programmazione teatrale, beneficerà ulteriormente di un pacchetto di gratuità da utilizzare negli anni successivi, in questo modo si favorirà la partecipazione di bambini e ragazzi in maniera stabile e continuativa nel tempo.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 4 gennaio 2022 ore 18.00 per lo spettacolo Chi ha rapito Babbo Natale? della Compagnia Teatro Verde di Roma.

I bambini di età dagli 8 ai 10 anni che frequentano la scuola Fantappiè e la ludoteca di Arci Viterbo Solidarietà ONLUS possono prenotarsi per la Didattica delle Visione del 30 dicembre 2021 che si svolgerà presso Teatro Unione Viterbo alle ore 11.00, mentre i bambini di età dai 5 ai 7 anni possono prenotarsi direttamente per lo spettacolo.

Dettagli e link di prenotazione

https://www.teatrounioneviterbo.it/a-teatro-gratis-con-mamma-e-papa/

Giovedì 30 dicembre 2021, ore 11.00

Teatro Unione Viterbo, Viterbo

Didattica delle Visione a cura di Elisa Maurizi

Martedì 4 gennaio 2022 ore 18.00

Teatro dell’Unione, Viterbo

Compagnia Teatro Verde

Chi ha rapito Babbo Natale?

Spettacolo vincitore del Premio Città di Aosta 2003

con: Giovanni Bussi, Andrea Calabretta, Veronica Olmi, Valerio Bucci

audio e luci: Enrico Biciocchi

musiche originali: Fabio Gionfrida

scenografia e costumi: Isabella Montani

burattini: Alessandra Ricci

foto: Serena Eller

direzione artistica: Veronica Olmi

Siamo in un futuro imprecisato, esiste una sola enorme città, dove la gente conduce una vita dedita solo al lavoro. Per evitare distrazioni sono state vietate tutte le forme di spettacolo.

Il sindaco, il terribile Mr. Pofferbach, ritiene infatti che qualsiasi forma di divertimento sia nociva per il funzionamento della città.

La creatività e il pensiero autonomo vanno inibiti, solo così la gente sarà felice.

Le prime vittime di questa terribile politica non possono che essere i burattini: folli, geniali, irriverenti e imprevedibili come sono rappresentano il nemico numero uno.

Per questo sono costretti a vivere confinati nel Bingo Bongo Bar.

In questo contesto accade un vero mistero: qualcuno ha rapito Babbo Natale! Questo è un caso per Filo, l’investigatore, che mettendosi alla ricerca di Babbo Natale si trova ad indagare tra ombre cinesi, burattini a guanto e a bastone, marottes, pupazzi altri incredibili personaggi.

Giallo, avventura, mistero, musica, follia e risate accompagnano il pubblico verso la soluzione dell’enigma e alla fine Babbo Natale, di nuovo libero, festeggerà con i bambini presenti.

Mascherina e Green Pass Rafforzato obbligatori

Teatro dell’Unione

Piazza Giuseppe Verdi – Viterbo

La biglietteria del Teatro è aperta dal martedì al sabato con orario 10.00 /13.00 e 15.00/ 19.00 e nei giorni di spettacolo

www.teatrounioneviterbo.it

Tel. 388.95.06.826

