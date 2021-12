Domus Mulieris vicina all’impresa contro Roseto

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Panthers Roseto – Domus Mulieris Viterbo – 61 – 56

Panthers Roseto: Marini, Demojana, Mingardo 6, Albanese 8, Dzafic 3, Lucente 10, Zanetti 8, Azzola 8, Schena 8, Duran Calvette 7, De Vettor 3, Montelpare. All: Orlando.

Domus Mulieris: Sacco, Bonucci, Scordino 25, Valtcheva D., Venanzi 8, Taurchini 4, Grassia 10, Firrito 4, Pasquali 5, Bertollini. All. Scaramuccia

Arbitri: Daniel Di Sabatino di Mosciano Sant’Angelo (TE) e Sergio Stucchi di Campli (TE)

Parziali: primo quarto 11-16, secondo quarto 23-26, terzo quarto 49-35

La Domus Mulieris esce tra gli applausi del pubblico di casa dopo quaranta minuti intensi, grintosi, pieni di carattere al cospetto della capolista Roseto. Coach Scaramuccia può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra, orfana di tre pedine importanti come Joana Valtcheva, Schembari e Tarroni eppure capace di rendere la vita durissima ad una squadra che, in tutto il girone di andata del campionato di serie B, ha perso solamente a Campobasso e per un punto.

La prevedibile differenza di valori tra le due squadre, però, non si vede affatto nei primi due quarti, anzi sono proprio le gialloblù viterbesi a fare corsa di testa, trascinate da una straordinaria Scordino che crea continuamente il panico nella difesa rosetana.

Le padrone di casa si mantengono a contatto trovando canestri importanti da molte giocatrici, ma devono comunque rientrare in svantaggio negli spogliatoi per la pausa di metà gara. Il terzo periodo è tutto di marca abruzzese, coach Orlando trova il quintetto giusto per capovolgere le sorti del match e il break di 26-9 per la sua squadra sembra l’avvio di una agevole cavalcata verso la vittoria.

Peccato che Roseto non abbia fatto i conti con la determinazione della Domus Mulieris che, invece di tirare i remi in barca e accontentarsi del buon primo tempo, reagisce in modo veemente, trova canestri importanti da molte giocatrici e rimonta fino al -1 facendo venire i brividi ai supporters di casa. Il carattere della capolista si vede però nel momento di difficoltà, arriva il contributo delle giovani Zanetti, Schena e Azzola e grazie a loro arrivano anche i due punti per Roseto mentre le viterbesi escono dal parquet a testa alta e con un bel pieno di fiducia ma senza altri punti in classifica.

Ora il campionato osserverà due settimane di sosta per le festività natalizie: la Domus Mulieris tornerà in campo mercoledì 5 gennaio 2022 sul proprio parquet contro la Magnolia Campobasso.