Civita Castellana. Servizio civile, bando aperto per 35 posti presso gli uffici dell’amministrazione comunale e scuole

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 14,00 per partecipare al bando che consentirà ai giovani di tutta Italia di diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale. Tra gli enti che aderenti all’iniziativa c’è anche il comune di Civita Castellana che ha presentato tre programmi per un totale di 35 posti disponibili che riguarderanno principalmente attività culturali, sociali e di digitalizzazione istituzionale.

Il bando è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda) che, se ammessi, percepiranno 444,30 euro mensili per 25 ore di servizio settimanale. I progetti partiranno in primavera e dureranno un anno.

Le domande dovranno essere presentate online, tramite SPID, direttamente sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it. Il bando completo è disponibile sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/.

“Si tratta di una buona opportunità per i ragazzi della nostra città – commenta il sindaco Luca Giampieri –.

È possibile aderire al bando anche svolgendo un’occupazione saltuaria o studiando. I giovani avranno modo di dare il loro prezioso contributo in settori strategici dell’amministrazione comunale e nelle scuole, familiarizzando nel frattempo con il mondo del lavoro”.

“I progetti attivati – aggiunge l’assessore alle politiche sociali Carlo Angeletti – sono un ottimo banco di prova per chi desidera lavorare nel sociale. In cambio di un piccolo contributo mensile si fa del bene al prossimo con attività che promuoveranno forme di inclusione sociale concrete e autentiche”.

Per eventuali informazioni sul SCU è possibile consultare il sito istituzionale del Comune, rivolgersi all’assessorato alle politiche sociali in orario di apertura al pubblico o alla Nomina Srl ai numeri telefonici 0802146189 e 076527791.