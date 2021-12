Buoni spesa per solidarietà alimentare, online l’elenco degli esercizi commerciali accreditati

L’EROGAZIONE DEI BUONI AGLI AVENTI DIRITTO ENTRO LE FESTIVITÀ

NewTuscia – VITERBO – Solidarietà alimentare, in questi giorni, e comunque entro le festività, l’erogazione dei buoni spesa in favore delle famiglie del territorio che stanno vivendo una situazione di contingente indigenza economica, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. A darne notizia sono il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, a seguito dell’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Viterbo, in scadenza lo scorso 3 dicembre.



Il contributo verrà erogato direttamente sulla tessera sanitaria e i cittadini beneficiari riceveranno un sms in fase di accredito, con indicato il relativo importo. Da quel momento, la somma potrà essere spesa negli esercizi convenzionati. L’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa è consultabile sul sito istituzionale. Sullo stesso sito sono inoltre riportate le coordinate per gli esercizi che volessero ancora convenzionarsi.

“Una misura molto apprezzata che abbiamo voluto riproporre – ha sottolineato il sindaco Arena -. L’emergenza non è finita e le istituzioni hanno il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per aiutare i cittadini. Quello dei buoni spesa ritengo sia uno strumento pratico e utile per le tante persone che stanno avendo serie difficoltà economiche”.

“Grazie ai fondi stanziati – ha sottolineato l’assessore Sberna – siamo riusciti ad accogliere tutte le 702 domande degli aventi diritto, ovvero quelle presentate entro i termini e con i requisiti rispondenti a quelli indicati nell’avviso pubblico emanato dal Comune di Viterbo lo scorso novembre. Come amministrazione abbiamo nuovamente messo in campo tutti gli strumenti necessari per aiutare i cittadini: in questo caso, con l’erogazione di buoni spesa con lo strumento innovativo della tessera sanitaria. Buoni, lo ricordiamo, destinati alle persone più fragili economicamente. Un sistema, quello dell’accredito sulla tessera sanitaria, che permette finalmente di ottimizzare i tempi di erogazione da parte del Comune e facilitare l’utilizzo da parte dei cittadini aventi diritto.

Siamo riusciti in questa occasione, anche grazie a un confronto con il servizio sociale e con il terzo settore, ad ampliare la platea dei beneficiari, includendo anche coloro che percepiscono aiuti pubblici, ma che hanno subito danni a causa del Covid. Nonostante la complessità delle procedure siamo felici di poter erogare questo aiuto ai cittadini nelle settimane di Natale”.

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it in home page e alla sezione settori e uffici – settore V – servizi sociali – avvisi pubblici o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/elenco-esercizi-commerciali-accreditati-per-lutilizzo-dei-buoni-spesa-digitali-su-tessera-sanitaria/ .