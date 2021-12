Rieti. Istituito il Nucleo di Protezione Civile della sezione dell’Associazione Nazionale C

NewTuscia – RIETI – È operativo, da oggi, il Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Rieti, istituito con determinazione della Regione Lazio.

Il Nucleo, presieduto dal Ten. Paolo Petrucci, è costituito da 29 soci, di cui 5 componenti del Consiglio Direttivo ed ha sede negli uffici della locale Sezione dell’A.N.C., all’interno del Comando Provinciale dell’Arma di Via De Juliis.

Tra gli iscritti, ve ne sono 10 già pronti ed operativi che, grazie alle professionalità acquisite in servizio, sono in grado di essere sin da subito impiegati in attività di Protezione Civile, con compiti di monitoraggio della provincia e concorso all’assistenza alle popolazioni colpite da calamità e nel contributo alle attività di difesa del territorio. Non vanno dimenticate, però, le attività svolte per il sociale, come quella che, il 23 e 24 dicembre, vedrà il Nucleo impegnato con l’Amministrazione Municipale di Rieti e con la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, nella consegna di pacchi dono per i bambini delle famiglie meno abbienti, seguite dai Servizi Sociali.

Il Comandante Provinciale, Col. Bruno BELLINI, a nome di tutti i Carabinieri della Provincia, ha voluto ricevere tutto il Direttivo, per formulare i più sinceri auguri di buon lavoro e, attraverso il Presidente della Sezione di Rieti e Coordinatore Provinciale, Magg. Bruno ARGIOLAS, anche gli auguri per le imminenti festività natalizie a tutti i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri.