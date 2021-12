Il punto sulla 15 giornata di serie D girone E

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Non cambia nulla in vetta la capolista San Donato Tavernelle (35 punti) passa agevolmente 4-0 a Scandicci (15) nel derby in rete Russo, Pino,Marzierli (undicesimo cento stagionale) e nel secondo tempo Caciagli sigla il poker, che fa volare miste Indiani. Il Follonica Gavorrano (31) sbanca 2-0 Unipomezia (12), i locali nonostante una buona prestazione, cedono ai quotati avversari, che decidono il match nel primo tempo con le reti di Coccia e Fontana, nel finale espulso Lupi per i laziali. Il Poggibonsi (31) supera 2-1 la Pro Livorno (15), Costanzo porta avanti gli ospiti nel primo trmpo, ma Manfredi e Muscas ribaltano la situazione.

Il Lornano (28) travolge il Foligno (16) 4-2 in rete Lucatti (doppietta), Cecconi, Gozzerini per il locali, Peluso e Ciganda Forni per gli ospiti. Ok l’ Arezzo (27) che passa 2-0 a Cannara (17) in rete Foggia e Calderini. Sporting Trestina (22) Montespaccato (19) finisce 0-0. Pianese (18)Triferno Lerchi (18) rinviata. Ok la Flaminia Civitacastellana (18) supera 3-2 la Sangiovannese (17), i rossoblù si portano avanti con Sciamanna che risolve in mischia, nella ripresa il pareggio di Polo al 4’ Gasperini al 9’ porta avanti i civitonici su calcio piazzato, i rossoblù sciupano qualche buona occasione, e al 45’ Polo pareggia su rigore, ma al 49’ Ingretolli trova il gol vittoria per mister Nofri. Cade ancora il Rieti (12) che in casa cede 2-0 al Cascina (13)nello scontro salvezza e piomba in zona retrocessione, Giani e Mencagli firmano il blitz.