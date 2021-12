Il punto sulla 14 giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – La capolista Pomezia (30 punti) viene inchiodata sullo 0-0 dal Fiumicino (16). Il w3 Maccarese (29) travolge 4-0 l’ Astrea (22) in rete Pellegrino, Tisei, Di Giovanni, Damiani. Corsaro il Civitavecchia (29) che sbanca 1-0 Academy Ladispoli (22) decisivo Serpieri al quarto d’ora della ripresa. Ottavia (8) Polisportiva Faul Cimini (28) rinviata. Parioli (18) Certosa (24) termina 1-2 Colasanti porta avanti gli ospiti,Giannotti pareggia, ma è Ciriachi a dieci dal termine regala i tre punti a Russo.

La Boreale Don Orione (23) sbanca 2-1 il campo dell’ Atletico Vescovio (11), per gli ospiti Prioteasa, e Muratore, il momentaneo pareggio è di Fabrizi. Aranova (19) Città di Cerveteri (14) termina 1-3 per gli ospiti che conducevano il primi tempo 3-0 in gol Mrbidelli, Teti, Pacenza, per i locali accorcia Monteforte su rigore. Il Campus Eur (18) batte 1-0 il Grifone Gialloverde (0) decisivo Pietrini.