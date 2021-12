Il punto sulla 12 giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Rallenta la capolista Aurelia Antica Aurelio (32 punti) che impatta 2-2 a Canale Monterano (11), che addirittura deve recuperare due volte lo svantaggio , per i padroni di casa doppietta di Gianluca Polidori, per gli ospiti Sganga e Lupo. Ne approfitta appieno il Tolfa (30) che travolge il Montefiascone (9) ancora in piena emergenza covid, (era tre settiamane che doveva disputare una partita, e con numerose assenze questo turno) in rete Urbani, Matteo Trincia, Savarino e Verna. Passoscuro (11) Nuovo Borgo san martino (25) termina 1-1 Paraschiv porta avanti gli ospiti, Fogli trova il pareggio. Atletico Soccer Academy (16) Santa Marinella (25) termina 2-4 per gli ospiti doppietta di Pagliuca uno su rigore, De Angelis, e Belardinelli, per i locali autorete e Novelli su rigore.

Il Fregene Maccarese (23) travolge il Ronciglione United (5, ora fanalino di coda) 4-1 in rete Scifoni, Mariani raddoppia, Coletta accorcia, ma Sargolini con una doppietta porta allunga per i tirrenici. La Sorianese (17) batte 3-0 il Borgo Palidoro (7) in rete Valentini, Perazza e Frugis. La Fulgur Tuscania (14) espugna 2-1 Pescia Romana (16) Iannili porta avanti i locali ma nella ripresa Bersaglia e Moretti firmano il blitz. Ok il Pianoscarano (7) che batte 2-1 il Carbognano (15) in rete Cristian Pecci su rigore, dopo Andreoli per gli ospiti sbaglia un penalty, parata di Laurenti, lo stesso Andreoli compie una prodezza facendo un eurogol, ma Guadagno regala il successo ai rionali.