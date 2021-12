Orte. Tradizioni, cultura, religiosità e festività natalizie nella città

A Orte Convegno dell’Universita delle Tre Età

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nella suggestiva cornice della Sala Conferenze del Palazzo Vescovile, nel centro storico, si e’ tenuto recentemente il Convegno promosso dall’ Universita’ delle Tre Età e dalla Rivista Il Centro Italia su “Tradizioni, cultura, religiosità e festività natalizie nella città di Orte .. quarantacinque anni di giornalismo tra cronaca e storia, per un nuovo Rinascimento”.

I relatori del Convegno Unitre Orte e Rivista Il Centro Italia: Vincenzo Cherubini e Stefano Stefanini. Foto di don Maurizio Medici.

Con la traccia del libro “Viaggiando… nell’Avvenire del Centro Italia, storia e cronaca di un nuovo Rinascimento”, chi scrive, insieme a Vincenzo Cherubini, il parroco don Maurizio Medici, l’assessore comunale alla Cultura Filippo Gianfermo ed il consigliere delegato Walter Liberti, i soci dell’Università delle Tre Età, con tra gli altri Luisa Gentili e Doretta Vivona, con l’apporto di cultori di storia locale, e’ stata condotta un’indagine sulle radici del passato, remoto e più recente, su fatti di storia e cronaca, confrontandoli con l’esperienza presente, nella prospettiva di dar vita ad un nuovo rifiorire di vita sociale economica, formativa e lavorativa, di un’ecologia e di un umanesimo integrale, di cultura del vivere, tale da ripercorrere un nuovo Rinascimento, in una prospettiva di crescita integrale futura per le generazioni giovani e meno giovani.

Tra l’altro sono stati svelati e approfonditi i contenuti di un testo inedito di un appassionato educatore e storico su “Natale di altri tempi”, del prof. don Delfo Gioacchini, con interessanti parallelismi e confronti con il presente .

Abbiamo fatto riferimento agli scritti di Alessandro Camilli con la sua raccolta di Poesie “ Lo scoglio d’oro”, a quello del prof. Don Mario Gostoli.

Nei racconti dei nostri nonni è racchiuso il significato essenziale delle feste, una strenna dei Natali descritti nell’ appunto storico inedito del prof. Gioacchini.

A sentire i nostri “vecchi” rievocare la festa di natale, e il fervore e le tradizioni che l’accompagnavano, c’è da struggersi di tenerezza, con queste parole don Delfo Gioacchini ci ha trasmesso un testo vivo di …ricordi vissuti.

In tempi così disincantati o in qualche caso insensibili al messaggio natalizio come i nostri, è opportuno fermarsi un momento e riconsiderare quei Natali…..non per nostalgia del passato o critica del presente ma in quanto il Natale di tanti decenni addietro era bello e si aspettava non certo per le luci e per i doni.

Si e’ fatto riferimento poi alla mostra di presepi itinerante nel Centro storico e all’esortazione di Papa Francesco, che nella sua lettera apostolica “Admirabile Signum” promulgata a Greccio, rievocando le origini della rappresentazione della nascita di Gesù, ricorda, tra l’altro come il presepe vivente voluto da San Francesco a Greccio nel Natale del 1223, riempì di gioia tutti i presenti: “San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede, con semplicità”.

Nel Natale Cristiano il presepe “suscita tanto stupore e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa alla nostra piccolezza”, si fa povero, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per “incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi, materialmente o spiritualmente”.

Nei giorni festosi del Natale e del Capodanno ci viene proposto, con le precauzioni dettate dalla pandemia, di immergerci nell’atmosfera piena di suggestioni dei nostri centri storici, trasformati in “Paesi presepio” della Tuscia: Civita Castellana, Corchiano, Sutri, Vetralla, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Ronciglione, ma anche Civita di Bagnoregio, Tarquinia, Bolsena, Tuscania e in più luoghi della stessa Viterbo, Orte, Vallerano, Vejano, Piansano, Grotte di Castro, Chia (Soriano nel Cimino) Celleno e Roccalvecce.