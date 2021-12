Liceo Ruffini, il 22 verrà sciolta l’occupazione

Se tutto andrà come previsto, complici le feste natalizie oltre all’impegno preso da vari personaggi politici per risolvere i disagi degli studenti, l’occupazione del Liceo Scientifico Paolo Ruffini verrà interrotta nella giornata del 22 dicembre, come da accordo preso con le Forze dell’ordine e per la gioia della Dirigente Scolastica Claudia Prosperoni, contraria fin da subito ai mezzi della protesta.

La manifestazione, che va avanti da diversi giorni per vari motivi, tra i quali la mancanza di sicurezza sanitaria e le condizioni scadenti degli edifici oltre che l’insopportabile doppia turnazione, difficilmente sarà ripresa con il termine delle vacanze invernali, considerando, in base a quanto affermato da Teresa Pianella, che le istituzioni si sono mostrate assolutamente favorevoli ad andare incontro agli studenti; e tuttavia, quando si discute di scioperi, è impossibile parlare con fiducia, dunque fare previsioni certe.

Intanto, dalle ore 15 di oggi pomeriggio, si è cominciato ad effettuare tamponi anti-Covid agli occupanti, come stabilito in un accordo tra studenti, sindaco e Asl viterbese. Allo stesso tempo si è cominciato a trattenere i documenti dei partecipanti col fine di invogliare a mantenere il controllo.

I problemi interni sono in realtà stati pochi: appena una finestra rotta per errore.

La protesta ha subito un’impennata nell’attenzione mediatica più che altro per via dell’assalto notturno alla scuola occupata, definito “squadrista” dai rappresentanti degli studenti e da alcuni politici.

Questione, questa, che verrà approfondita dalle indagini della Digos attualmente in corso, poiché pare manchino ancora prove certe che dietro all’invasione si nasconda un movente politico d’estrema destra.