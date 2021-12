Iniziati i lavori al Cunicchio e in via delle Caprarecce a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Iniziati i lavori al Cunicchio e in via delle Caprarecce. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini. “Sono stati avviati la scorsa settimana i lavori di risanamento delle pavimentazioni speciali che interesseranno via di Porta Murata, via del Cunicchio e via di Santa Maria delle Rose. Al momento si sta lavorando su via Santa Maria delle Rose, si procederà per fasi sulle altre due vie. Sono partiti, inoltre, sempre nei giorni scorsi, i lavori per il rifacimento della pavimentazione in via delle Caprarecce.

Quello del quartiere Cunicchio è un intervento indubbiamente più complesso rispetto a quello di via delle Caprarecce, e richiederà sicuramente un po’ più di tempo. Due interventi molto attesi, che cercheremo di ultimare il prima possibile”.