Ingiulla a Latina: bagno di folla al teatro Moderno

NewTuscia – LATINA – Successo di pubblico per il concerto tributo a Fabrizio De André andato in scena sul palco del Teatro Moderno di Latina il 18 dicembre scorso. Quasi 300 persone hanno assistito alla performance di Niné Ingiulla accompagnato per l’occasione dal Maestro Danilo “Virtuoso” Artale”.

Il connubio tra l’artista bresciano e il violinis ta e polistrumentista noto per aver suonato al cospetto di Ennio Moricone e Nicola Piovani ha incantato il pubblico che ha chiesto due volte il bis ai musicsti che hanno eseguito ben trenta pezzi del cantautore genovese.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, Andrea Lucidi (giornalista) e Sara Norcia (titolare della Sara Norcia Eventi). “Siamo davvero soddisfatti per il risultato ottenuto. Non era semplice e nemmeno scontato, visto il periodo, portare a teatro tante persone. Siamo invece riusciti nell’intento, dimostrando che la cultura vince sulla paura e che, rispettando tutte le regole di sicurezza, il teatro è un luogo sicuro e che anzi bisogna incentivare a frequentare. Questo è un obiettivo che non dovrebbero porsi solo gli operatori culturali ma tutta la società civile e ovviamente la politica”.

In tanti, al termine del concerto che ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Latina e che è stato realizzato con il contributo di Le Cinema Café, si sono trattenuti all’esterno della struttura per poter scattare una foto con Niné Ingiulla o semplicemente scambiare una chiacchiera con i due ospiti. Si è trattato dell’unica tappa nel Lazio del duo in questo 2021.

“Sono davvero felice di essere venuto a Latina – il commento di Niné Ingiulla- siamo stati accolti clamorosamente, in un contesto molto ben organizzato. Anche questa volta la provincia italiana ha dimostrato di avere tante potenzialità e di poter contare su professionalità validissime”