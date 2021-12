Ater Viterbo, 15 milioni di euro per recuperare l’ex Monastero dei Santi Simone e Giuda

In merito alla riqualificazione del complesso dei Santi Simone e Giuda si è svolta questa mattina, dalle 10.30, la conferenza di presentazione del progetto tenuta nello Spazio Attivo di Valle Faul. Protagonista un lavoro dal valore di 14.946.282,64€ per rendere lo spazio degradato un sistema di integrazione sociale con spazi destinati alla residenza temporanea di categorie speciali oltre che un collegio universitario di merito.

Ha preso inizialmente la parola Ivan Grazini, Presidente di Ater, dal quale si sono avute le notizie generali sull’iniziativa e in particolare le date definitive: l’inizio dei lavori è previsto per il 2023 mentre l’effettivo funzionamento per l’inizio del 2026.

Durante la presentazione fotografica del progetto è peraltro stato reso noto che si tenterà di recuperare perfino gli antichi affreschi deterioratisi nel tempo.

C’è stato, inoltre, modo per Daniela Donetti, Direttore generale della ASL viterbese, attualmente istituzione proprietaria del complesso in questione, di portare i propri saluti e auguri, insieme anche al Rettore dell’ UNITUS Stefano Ubertini, il quale ci ha tenuto a sottolineare l’importanza dei collegi di merito per le città universitarie.

La parola è passata poi all’avv. Fabrizio Urbani, che ha parlato degli altri progetti in fase di avvio per la provincia di Viterbo: Via Cacciabella (900 mila euro), Via Aldo Moro 6 a Vetralla (2 milioni di euro), messa a norma impianti elettrici (1,5 milioni di euro), efficientamento energetico e consolidamento sismico (290 milioni di euro), manutenzione di edifici in Via Castel di Fano e Via dei Buccheri (quasi 10 milioni di euro) e la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica per più di 10 milioni a Castiglione in Teverina, Sipicciano e Corchiano. Il totale complessivo del progetto ammonta a 329.737.923€ , una quantità di denaro mai stanziata prima per progetti simili nel viterbese.

L’importanza della Regione per la valorizzazione della Tuscia è stata ribadita dal Consigliere regionale Enrico Panunzi e dall’Assessore alle Politiche Abitative regionale Massimiliano Valeriani.

Presenti all’evento anche vari sindaci e il Neo-Presidente della Provincia Alessandro Romoli.

Il comunicato stampa:

“Quella di oggi è una giornata importante, perché testimonia che abbiamo lavorato bene e che il vero fronte, adesso, è quello della riqualificazione urbana”. L’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, ha concluso così la presentazione dell’intervento di rifunzionalizzazione dell’edificio dei Santi Simone e Giuda a Viterbo, che sarà realizzato dall’Ater della Provincia di Viterbo, con 14,6 milioni di fondi ministeriali”. “Questa – ha sottolineato Valeriani – è solo una delle tante opere che abbiamo in programma a Viterbo, dove torneremo per illustrare tutti gli interventi in programma”.

Anche il consigliere regionale Enrico Panunzi ha evidenziato il grande sforzo che porterà, complessivamente, a investimenti per oltre 329 milioni di euro, in tutta la Provincia di Viterbo, per il programma straordinario di interventi Ater nel periodo 2022-2025. Un piano che è stato riassunto, in sintesi, dal direttore generale dell’Ater viterbese, avvocato Fabrizio Urbani, che era stato preceduto dal presidente dell’Azienda, ingegner Ivan Grazini, entrato nel dettaglio dei lavori che saranno effettuati nel complesso dei Santi Simone e Giuda.

“Si tratta – ha spiegato l’ingegner Grazini – della riqualificazione di un patrimonio cittadino, abbandonato da tempo, che ormai versa nel degrado. Una situazione inaccettabile, alla quale abbiamo voluto porre rimedio, insieme alla Regione Lazio, alla Asl e all’Università della Tuscia: il progetto prevede che l’edificio ospiti, una volta terminati i lavori, un Collegio di merito per gli studenti più bravi e un Centro di accoglienza per donne vittime di violenza e di disagi sociali”.

Il progetto, destinato a riqualificare un’ampia area del centro storico viterbese, è stato, da subito, accolto con entusiasmo dal Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, e dal direttore della Asl viterbese, Daniela Donetti, che anche oggi hanno confermato tutto il loro sostegno a quest’opera, che coniugherà politiche urbani e sociali.

