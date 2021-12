Il sereno è finito: la settimana di Natale sarà dominata da un tempo instabile

Ci eravamo abituati anche fin troppo bene per essere oltre metà dicembre: il tempo ci ha concesso cieli sereni per questo weekend e per molti giorni addietro, ma ora la situazione è destinata a cambiare.

Stando a quanto riportato dai principali canali meteorologici, la settimana di Natale, a Viterbo, sarà caratterizzata dal maltempo con molte piogge i cieli perennemente offuscati. L’unica nota positiva sarà un leggero rialzo delle temperature che dalle minime di 0-2 gradi torneranno a minime anche di 10°.

Non è da escludere che, perlomeno per il prossimo fine settimana, le previsioni possano variare. La strada intrapresa sembra tuttavia quella di un tempo molto instabile.