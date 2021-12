Il sabato sera viterbese all’insegna della “Notte dei regali”

Si è svolta la scorsa notte la cosiddetta “Notte dei regali”, una serata in cui negozi e locali hanno avuto il permesso del Comune per tenere aperto fino a un orario più lungo di quello consueto; mentre per i negozi il limite è stato a mezzanotte, i locali di somministrazione hanno potuto tenere aperto fino alle 5.

Ovviamente non tutti, anzi una minor parte, hanno davvero lavorato fino a tali orari. Molto è dipeso dal numero di clientela e dalle persone presenti in centro, cifre senz’altro condizionate da un freddo che non lasciava una particolare voglia di camminare per le vie viterbesi.

Diversi i controlli per le strade e nelle zone adiacenti ai locali. Anche la stessa viabilità è rimasta interrotta dalle 20 alle 24, per favorire una maggiore libertà ai passeggiatori.

L’iniziativa era stata organizzata da Confartigianato Imprese di Viterbo, dal quale è arrivato l’impegno per una notte diversa condita da musica, dolcezze e shopping.