Orte – Circomare Teatro promuove domani 19 dicembre a TeleOrte l’esibizione dei ragazzi delle scuole di Arti performative  del progetto “”L’Arte per tutti”

NewTuscia – di Stefano Stefanini – ORTE – Circomare Teatro promuove nel pomeriggio di domenica 19 dicembre la trasmissione dell’ esibizione dei ragazzi delle scuole di Arti performative del progetto ”L’Arte per tutti”, svoltasi presso la Sala Proba Falconia, in Piazza della Libertà nel,Centro Storico.

La manifestazione conclusiva del Progetto patrocinato dalla regione Lazio, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal comune di Orte prevede l’esibizione dei ragazzi frequentanti, tramite acquisizione di borsa di studio, delle Scuole locali di Arti performative, quali musica, teatro, danza, arti marziali e ginnastica artistica .

L’associazione Circomare Teatro di Orte, comunità solidale della regione Lazio, ha sollecitato nell’aprile scorso i genitori dei “ragazzi meritevoli” dai 6 ai 19 anni a partecipare all’assegnazione di “borse di studio per attività performative” nell’ambito del progetto “ L’Arte per tutti “ promosso dall’associazione e finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ( DE G14771 del 07/12/2020 ), con il patrocinio del Comune di Orte (deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2021)

Raccolte le domande, e’ stata stilata una graduatoria in base al valore dell’ISEE ed i primi 50 ragazzi sono risultati assegnatari di una borsa di studio del valore massimo di 480 Euro. Ogni nucleo familiare ha partecipato con un solo figlio di età compresa tra i 6 e i 19 anni.

Le borse di studio sono state “spese” nelle scuole di arti performative del comune di Orte: Laboratorio di Teatro e Campo estivo residenziale Teatrale dell’associazione Roccaltia Musica Teatro, Scuola di Danza di Azucar asd, Scuola di Danza di Evolution Ballet, Scuola di Musica Comunale di Orte, Scuola di Musica dell’Associazione Demotape, Scuola di Karate di SSd Guazzaroni, Scuola di Kung Fu presso studio Pilates di Petignano, Scuola di Ginnastica Artistica presso studio Pilates di Petignano.