Omceo Roma,Foad Aodi (Amsi e UxU): “Solidarietà e rispetto alla sovranità dell’Ordine dei medici di Roma: No a guerre e scontri tra medici

NewTuscia – Appelli di AMSI,Uniti per Unire e UMEM; Al mondo medico (unità) e al mondo dell’informazione(Buona Informazione senza polemiche sterili e dannosi)

“A nome dell’Associazione medici di origine straniera in Italia(Amsi) del Movimento internazionale Transculturale interprofessionale Uniti per Unire e dell’Unione medica euro mediterranea (UMEM) e della comunità del mondo arabo in Italia(Co-mai) esprimo solidarietà al presidente dell’Ordine provinciale dei medici di Roma, Dr. Antonio Magi che ho sentito telefonicamente per ribadire la nostra solidarietà a lui e all’intero Consiglio direttivo e a tutto il personale dell’Omceo di Roma. Amsi ,UxU e UMEM continuano a difendere la sovranità dell’Ordine dei medici e di tutte le istituzioni che sono chiamate ad applicare la legge con trasparenza e rigore in un momento molto difficile per tutti; sia per i professionisti della sanità che per tutti i cittadini. Facciamo un appello a tutto il mondo medico e dei professionisti della sanità di essere uniti e non cercare guerre e scontri tra di noi che è una cosa dannosa per tutta la categoria e per il SSN e per i pazienti il nemico è il Covid 19 e non il vaccino o chi lo consiglia. Noi con Amsi, UxU e UMEM siamo presenti in 80 paesi dove ci sono statistiche gravi di morti e contagiati ma non registriamo nessuna guerra e scontri tra medici e professionisti della sanità. Inoltre il mio appello alle televisioni, radio e all’informazioni di cercare di fare un salto di qualità dando una buona informazione senza polemiche e scontri tra i partecipanti rischiando di dare un messaggio pericoloso e dannoso per tutti. In questo momento tragico ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, se perdiamo questa battaglia perdiamo tutti ,e se la vinciamo ,vinciamo tutti per questo ribadiamo “uno per tutti e tutti per uno” con trasparenza ,confronto civile e senza scontri sterili e dannosi.”

Così Foad Aodi presidente di Amsi e del Movimento Uniti per Unire e già 4 volte consigliere Omceo di Roma ,in merito alla sospensione dell’assemblea dell’Omceo, l’Ordine provinciale dei medici di Roma dei chirurghi e odontoiatri.