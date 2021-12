“Lazio zona gialla a Capodanno”

Sembra segnato il destino della Regione Lazio secondo l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato.

In un’intervista rilasciata a radio Rai, infatti, egli ha ammesso che se anche la nostra regione riuscirà a passare il Natale “in bianco”, per quanto riguarda il Capodanno non ci sono più molti dubbi: Il Lazio diverrà zona gialla. Manca solo l’ufficialità, che arriverà forse subito dopo Santo Stefano.

Questo in particolare grazie a un prevedibile aumento dei contagi dato dalle festività natalizie; contagi che, accostati alla situazione negli ospedali, sono già ora al limite tra i due colori.

La zona gialla comporterà un nuovo obbligo di mascherine praticamente ovunque e delle limitazioni soprattutto per quanto riguarda i posti chiusi come bar e ristoranti, nei quali si tornerà presumibilmente a un massimo di quattro commensali per tavolo.