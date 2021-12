La Viterbese non va oltre lo 0-0 in casa con la Carrarese il cammino verso la salvezza si complica

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO -La Viterbese non riesce a vincere con la Carrarese sprecando una occasione per cercare di risalire la china

una squadra senza carattere che non è riuscita a creare pericoli alla difesa apuana, i gialloblù sono apparsi poco incisivi in attacco specie negli ultimi 16 metri; l’allenatore della Viterbese Mr.Punzi ha poi sostituito Volpicelli e Volpe nel momento topico della partita quando bisognava spingere in attacco alla ricerca della vittoria che sarebbe stata di vitale importanza per la classifica che ormai definirla difficile è un eufemismo e domenica arriva la Fermana uno scontro diretto salvezza.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

VITERBESE: Bisogno, Urso, Iuliano, Volpicelli, Adopo, Murilo, D’Ambrosio, Pavlev, Volpe, Marenco, Megelaitis

A disposizione di Mr Francesco Punzi: Daga, Chicarella, Fracassini,Capanni, D’Uffizi,. Ricchi, Natale, Foglia, Zanon, Tassi, Van Der Velden

Alberico

CARRARESE: Vettorel, Imperiale, Luci, D’Auria, Figoli, Tunjov, Rota, Kalaj, Doumbia, Semprini, Mazzarani

A disposizione di Mr. Di Natale Antonio: Capponi, Barone, Santochirico, Girgi, Galligani, Energe, Bartipagani, Marino Pasciuti, Bramante

Kahailoti

Arbitro: Signor Daniele Virgilio di Trapani

Assistenti: Signori Ciro Di Maio di Molfetta e Fabio Catani di Fermo

Quarto Uomo: Signor Emanuele Bracaccini di Macerata

Note: Giornata con temperatura mite con terreno in discrete condizioni, con rappresentanza ospite in curva.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° gran passaggio filtrante in profondità di Volpicelli per servire Murilo che parte in ritardo e viene anticipato in uscita dal portiere

della Carrarese.

Al 4° punizione per la Carrarese dai 25 metri spostato sul lato destro, la conclusione viene respinta dalla barriera gialloblù Viterbese.

Al 5° calcio d’angolo per la Carrarese, la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 6° La Carrarese si divora la rete del vantaggio con Dumbia che servito in area di rigore della Viterbese che da buona posizione manda

incredibilmente fuori.

Al 9° grande azione di contropiede di Murilo che si invola verso l’area di rigore della Carrarese viene anticipato di un soffio in fallo laterale

da un difensore della Carrarese.

Al 10° calcio d’angolo per la formazione toscana senza esito.

Al 13° viene ammonito Iuliano della Viterbese per un fallo a centrocampo.

Al 16° calcio di punizione per la Viterbese dai 25 metri per fallo batte Volpicelli la sua conclusione si perde alta di un metro sopra l’incrocio

dei pali.

Al 19° altro calcio d’angolo per la Carrarese senza esito.

Al 25° Viene ammonito Kalj della Carrarese per fallo su Volpicelli al limite dell’area di rigore toscana, la sua conclusione viene ribattuta

dalla barriera toscana.

Al 26° bella azione della Viterbese con Murilo che se ne va sulla fascia sinistra mette in mezzo un bel cross ma il portiere della Carrarese

in uscita riesce a far suo il pallone.

Al 30° Carrarese pericolosa in attacco da una punizione dalla trequarti sinistra per la Carrarese pallone scodellato in area di rigore della Viterbese colpo di teta di Kalaj che si perde di pochissimo a lato.

Al 40° altro corner per la Carrarese, la difesa della Viterbese allontana la minaccia ma il pallone va sui piedi di Luci della Carrarese, che tira

in porta Bisogno della Viterbese para in due tempi.

Al 41° bella azione di Volpe della viterbese in area di rigore della Carrarese mette un cross in area toscana, il portiere toscano fa suo il pallone

in tuffo.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parità 0-0 con una Viterbese timorosa e poco incisiva in attacco e sempre in balia degli avversari.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° della ripresa cambio nella Carrarese esce D’Auria al suo posto Energe.

Al 2° punizione dalla trequarti per la Viterbese per fallo su Iuliano batte Volpicelli che mette in mezzo all’area di rigore della Carrarese

colpo di testa di D’Ambrosio e parata del portiere della Carrarese.

Al 4° viene ammonito D’Ambrosio della Viterbese per gioco falloso.

Al 10° viene ammonito Tunjov della Carrarese per gioco falloso.

Al 12° viene ammonito Dumbia della Carrarese per una gomita su D’Ambrosio.

Al 13° tiro dai 25 metri di Volpicelli per la Viterbese e parata del portiere della Carrarese, che in tuffo ha fatto suo il pallone in presa.

Al 16° viene ammonito Rota della Carrarese per una gomitata su Iuliano e conseguente punizione dal lato corto dell’area di rigore sinistra

toscana pallone scodellato in area da Volpicelli la difesa ospite allontana la minaccia.

Al 25° Doppio cambio nella Viterbese esce Volpe e Volpicelli al loro posto entra Capanni e Foglia.

Al 27° contropiede della Carrarese Dumbia si invola in area della Viterbese conclusione parata del portiere della Viterbese Bisogno.

Al 29° punizione della Carrarese respinta dalla barriera della Viterbese.

Al 30° cambio nella Carrarese esce Tunjov entra al suo posto Pasciuti.

Al 31° viene ammonito Pavlev della Viterbese.

Al 35° cambio nella Carrarese esce Rota al suo posto entra in campo Marino.

Al 42° calcio d’angolo per gli ospiti,

Al 43° viene ammonito Bramante della Carrarese per fallo su Murilo.

Al 44° occasione per la Viterbese con Capanni che da buona posizione manda fuori da buona posizione.

Al 47° viene ammonito Capanni della Viterbese per una spinta al portiere finisce 0-0

RISULTATI DELLA 19° GIORNATA D’ANDATA

VITERBESE-CARRARESE 0-0

GROSSETO-OLBIA 0-1

ANCONA-MATELICA-VJS PESARO 2-1

CESENA-SIENA 1-0

FERMANA-VIRTUS ENTELLA 1-1

GUBBIO-MONTEVARCHI 1-0

IMOLESE-PESCARA 0-1

PISTOIESE-LUCCHESE 0-0

PONTEDERA-MODENA 1-2

REGGIANA-TERAMO 5-0

CLASSIFICA

MODENA 45

REGGIANA 45

CESENA 39

PESCARA 31

ANCONA-MATELICA 31

VIRTUS ENTELLA 30

GUBBIO 26

LUCCHESE 25

VIS PESARO 24

OLBIA 24

PONTEDERA 24

SIENA 23

CARRARESE 23

MONTEVARCHI 21

FERMANA 20

TERAMO 19

IMOLESE 18 (-29

PISTOIESE 15

GROSSETO 14

VITERBESE 13

PROSSIMO TURNO

LUCCHESE-IMOLESE

GUBBIO-CESENA

VITERBESE-FERMANA

ANCONA-MATELICA-PESCARA

MONTEVARCHI-REGGIANA

MODENA-GROSSETO

VJS PESARO-SIENA

PISTOIESE-OLBIA

TERAMO-VIRTUS ENTELLA

CARRARESE-PONTEDERA