Incontro formativo d’Avvento con la Comunità dei Figli di Dio di don Divo Barsotti

NewTuscia – di Stefano Stefanini – la preghiera e la meditazione biblica per portare Dio negli ambienti di vita: famiglia, lavoro, parrocchia.

Introdotto dal parroco di Orte Scalo, don Giovanni Basenguissa, P.Serafino Tognetti ha delineato, in un recente incontro di preghiera e riflessione promosso presso la chiesa di Sant’Antonio nel periodo di Avvento, la testimonianza e il messaggio che Don Divo Barsotti, proclamato venerabile da Papa Francesco, che ha lasciato alla Comunità’ di suoi monaci e dei laici per rafforzare la presenza nel mondo con la meditazione della Bibbia: lavorare su sé stessi, per portare Dio negli ambienti in cui il Signore chiama a vivere, le famiglie, gli ambiti di lavoro, le parrocchie… Una comunità, cattolica, unisce il monachesimo classico, con la liturgia delle ore, al monachesimo orientale, con la preghiera del cuore.

Don Divo Barsotti, proclamato venerabile da Papa Francesco

Ha promosso l’incontro Annamaria Candeloro, che fa parte di qualche anno della Comunità, a cui alcuni dei presenti hanno prestato particolare attenzione, per un coinvolgimento nello stile di vita proposto nella testimonianza di Padre Serafino Tognetti.

La conoscenza di Don Divo Barsotti (Palaia, 25 aprile 1914 – Settignano, 15 febbraio 2006): è stato un sacerdote, monaco, scrittore di più di 160 libri, considerato uno dei più grandi mistici del ‘900, predicò numerosissimi ritiri spirituali, tra i quali, nel 1971, gli esercizi spirituali al Papa Paolo VI. Lo scorso 25 settembre è stato proclamato Servo di Dio ed è iniziato il processo di beatificazione.

Fondò la Comunità di Figli di Dio, che attualmente consta di più di 2000 membri diffusi nei cinque continenti, ora portata avanti dai monaci suoi figli spirituali, tra i quali p. Serafino Tognetti, scrittore e predicatore di esercizi spirituali (attivo anche su Radio Maria).

La Comunità dei Figli di Dio comprende monaci che vivono in eremi e monaci che vivono nel mondo, tutti consacrati a Dio, sposati e non sposati, che vivono dando la priorità a Dio, secondo uno stile contemplativo. Non ci sono opere particolari, perché l’opera più importante è lavorare su sé stessi, per portare Dio negli ambienti in cui il Signore chiama a vivere, le famiglie, gli ambiti di lavoro, le parrocchie… Questa comunità, cattolica, unisce il monachesimo classico, con la liturgia delle ore, al monachesimo orientale, con la preghiera del cuore.

Padre Serafino Tognetti

I consacrati CFD si incontrano una volta la settimana in piccoli gruppi, in cui si prega e si porta avanti la meditazione della Sacra Scrittura (che viene letta tutta in quattro anni) e una formazione permanente; una volta al mese c’è un ritiro-adunanza aperto a più gruppi insieme; annualmente viene offerta poi la possibilità di partecipare a corsi di esercizi spirituali e pellegrinaggi. Fondamentale è poi l’affidamento a Maria Santissima, la conoscenza della vita dei santi e l’unione con i defunti: ogni giorno si prega per tutti i consacrati defunti in quel giorno e si offrono S. Messe per loro per almeno 25 anni.

E’ di grande sostegno e aiuto sia il confronto con gli altri fratelli che sono nel mondo e che vivono le stesse problematiche della quotidianità, con cui si instaura un rapporto di profonda condivisione e preghiera reciproca, sia il rapporto con i monaci sacerdoti che ci guidano amorevolmente come veri padri e maestri di preghiera.

Questi i punti salienti della meditazione di padre Serafino Tognetti

Come possiamo rapportarci con Dio Padre? Attraverso l’ascolto e la parola.

Ascolto: lettura della Parola di Dio: i monaci che vivono nel monastero meditano la Bibbia un’ora tutti i giorni; i “laici”, o meglio i monaci che vivono nel mondo, leggono e meditano un libro biblico al mese, organizzandosi secondo i propri impegni. Ogni 4 anni si finisce l’intera Bibbia, letta parola per parola, ed è un grande beneficio per la propria crescita umana e spirituale.

Parola rivolta a Dio: dopo l’ascolto si risponde con la preghiera: la preghiera che viene proposta soprattutto è quella dei Salmi, presente nella Liturgia delle Ore. Il libro dei Salmi, infatti, è parola di Dio, ma al tempo stesso è rivolto a Dio, quindi sono le parole che Dio stesso ci suggerisce di usare per parlare con Lui. Ci sono salmi. Man mano il rapporto con il Signore diventa sempre più intenso e tangibile e si vive alla “divina presenza”, anche attraverso la preghiera del cuore dei “Racconti di un pellegrino russo”, libro che don Divo Barsotti ha contribuito a far conoscere in Italia. Egli era molto attratto dal cristianesimo russo e fece conoscere molti santi russi come S. Sergio di Radonez, S. Serafino di Sarov, S. Silvano del Monte Athos. Diceva sempre che sarebbe voluto morire il giorno della Presentazione di Gesù al Tempio, ma è morto il 15 febbraio: questo giorno, tuttavia, è il giorno della Presentazione di Gesù al Tempio per la chiesa ortodossa!

Don Divo parlava o di Dio o con Dio, come S. Domenico e viveva realmente alla divina presenza, specialmente nella celebrazione della S. Messa, in cui appariva sempre visibilmente commosso. P. Serafino racconta di avergli detto una volta che non potevano passare davanti allo stadio perché “c’era la juventus” e don Divo rispose: “Cos’è la juventus?” tanto era il suo distacco da cose mondane (nonostante la costante attenzione e apprensione per l’attualità, la politica, l’interesse per gli uomini).

In questa comunità la tensione a santificarsi mediante la contemplazione, l’unione con il Signore attraverso meditazione biblica e preghiera, è un tratto in comune sia dei “laici” che dei monaci in senso stretto, tanto che c’è un solo superiore per tutti i rami della Comunità: chi vive in monastero fa la stessa consacrazione di chi ha una propria famiglia e questa è una novità notevole nella Chiesa. I monaci nel mondo (laici) anch’essi hanno l’impegno a “cercare Dio solo”, a mettere Dio al centro della loro vita, pur organizzandosi in modo diverso con gli impegni della Liturgia delle Ore. Anch’essi si ritagliano, all’interno di vite frenetiche e impegnative, spazi nella giornata in cui ritrovare, nel silenzio (così difficile al giorno d’oggi da recuperare!), momenti di preghiera, di pace, in cui affidare ogni preoccupazione al Signore. Gli incontri permettono di conoscersi, aiutarsi, sostenersi, pregare gli uni per gli altri, ricevere la guida dei monaci che vivono nel monastero e sentirsi così parte di una vera seconda famiglia.

Noi vogliamo associare il ricordo di don Divo Barsotti a due testimoni della fede impegnata nel sociale al sindaco di Firenze promotore degli Incontri di Pace del Mediterraneo tra sindaci del Patto Atlantico e del Bolocco Sovietico negli anni 50 e 60 del Novecento e mistico Giorgio La Pira, a Giuseppe Dossetti, politico e padre costituente (ha ispirato l’art. 2 della Costituzione: la Repubblica rimuove gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della persona umana….) e Monaco e al cardinale di Bologna Lercaro..